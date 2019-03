La alimentación del recién nacido sano

Dr. Fredy Rosales Meyer

Médico Pediatra, Neonatólogo.

Dado que el inicio de la alimentación de un recién nacido asegura su sobrevivencia, esta actividad es importante cumplirla bien.

Un recién nacido es un ser que crece rápidamente y su metabolismo es acelerado, por lo que necesita alimentarse luego pero NO inmediatamente que ha nacido. Un recién nacido, también debe alimentarse frecuentemente y en pocas cantidades de alimentos.

NO se debe de iniciar la alimentación al nacer, hasta haber observado que no hay anomalías anatómicas o funcionales que no se detectaron en la sala de parto al nacer. Aunque las anomalías son poco frecuentes es importante observar y esperar. El que corre se tropieza, nos recuerda el consejo. Actualmente, institucionalmente esta actividad o actitud, de iniciar el acercamiento vía oral, inmediatamente que el bebé ha nacido se le llama: APEGO TEMPRANO O APEGO EN LA SALA DE PARTO.

Ver Foto #4

EL APEGO PRECOZ O EL APEGO TEMPRANO DE EL RECIÉN NACIDO AL SENO MATERNO

Esta actitud consiste en que al nacer, al bebé se le coloca sobre el abdomen de la madre, se le muestra a la madre, se le identifica al bebé y su sexo. Esto mal entendido, se hace aún sin verificar que la madre está bien y dispuesta luego de que ha pasado por una fase extenuante, cansada, agotada por el trabajo de parto. Ver Foto #4.

La madre debe poner el seno materno al bebé, que recién ha nacido sin haber descartado previamente si existe algún impedimento para iniciar la alimentación por vía oral. Hemos explicado que la fisiología del bebé, nos indica las fases que siguen al alumbramiento y que el mismo bebé nos dirá cuando tiene hambre y cuando debemos iniciar la alimentación por vía oral.

No hay prisa para iniciar la alimentación, de modo que no se debe practicar el apego temprano en una forma rígida y estricta. De nuevo, el que corre se tropieza y por supuesto se tropieza en el niño/a.

MÉTODO PARA INICIAR LA ALIMENTACIÓN DE EL RECIÉN NACIDO

Para iniciar la alimentación por la vía oral o por boca, podemos decir que hay dos formas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas lo mismo que su indicación:

*Apego al seno Materno o alimentación a libre demanda.

*Escalonado o Prudente.

1) El apego al seno materno o alimentación a libre demanda: es el más usado. Está indicado en los casos siguientes:

A)Un bebé que nace por parto vaginal, con presentación de cabeza o de nalgas. Parto normal y una puntuación de APGAR de 8, 9, 10.

B) Un niño que nace por vía abdominal, por medio de una operación cesárea con anestesia general o raquídea (anestesia regional) y que al nacer la puntuación de APGAR del bebé es de 8, 9, 10.

C) Embarazo y parto de alto riesgo, pero con un alumbramiento normal. APGAR de 8, 9, y 10.

2) Método escalonado o prudente.

Este método generalmente se usa a Nivel hospitalario o en partos atendidos por paramédicos en ambulancias.

Está indicado en los casos siguientes:

a) Un bebé que nace bien, que la madre no se encuentra en condiciones de dar el seno materno en el período inmediato al parto y que se deberá de iniciar la alimentación por medio de fórmula preparada, para un recién nacido o leche humana pasteurizada de banco de leche humana.

b) Un bebé que nace en condiciones delicadas, que ya ha superado el período crítico y que se intentará probar la tolerancia por vía oral ya sea con leche materna, seno materno o fórmulas para recién nacidos o en su defecto leche humana pasteurizada de banco de leche humana.