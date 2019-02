Juez del Supremo Tribunal en Brasil niega libertad para Lula

Brasilia / PL

El relator de la operación anticorrupción Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el juez Edson Fachin, negó otra solicitud de libertad para el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirman fuentes judiciales.

Fachin rechazó el seguimiento al habeas corpus en que la defensa del exmandatario contestaba una decisión monocrática (individual) del ministro Felix Fischer, del Tribunal Superior de Justicia (STJ).

Entre los argumentos con los que refutó la tramitación del recurso especial en el STJ, Fischer afirmó que, para verificar las diversas ilegalidades procesales suscitadas por la defensa de Lula, sería necesario reexaminar pruebas, lo cual no sería posible en las instancias superiores, según escribió.

Los abogados defensores recurrieron entonces al STF, sosteniendo que Fischer no podía rechazar la apelación de forma individual, siendo necesario el examen del caso por el colegio competente, en el caso la quinta sección del STJ, compuesta por cinco ministros.

Para Fachin, sin embargo, la defensa no podía entrar con habeas corpus en el Supremo, mientras otra respuesta a la decisión de Fischer, un agravio regimental, no se analice en el propio STJ, so pena de haber supresión de instancias.

Al negar el seguimiento al habeas corpus, Fachin también alejó la posibilidad de la concesión de una liminar (decisión provisional) solicitada por la defensa para que el exidirgente obrero fuera liberado.

Lula está preso en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde el 7 de abril, cuando comenzó a cumplir la pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región (TRF4) por supuestos actos de corrupción.

Este mes, el exgobernante fue objeto de una segunda condena en Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses. La responsable de la segunda sentencia fue la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye interinamente al exmagistrado Sergio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública.