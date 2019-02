Juez da 3 días a Presidente Electo Nayib para que justifique su no comparecencia

El presidente electo, Nayib Bukele, presentó un escrito a través de sus abogados, argumentando que ya no puede ser juzgado por tener inmunidad. Pero el juez de tribunal rechazó estos argumentos y reprogramó audiencia.

Joaquín Salazar

No tiene fuero constitucional. El tribunal primero de sentencia de Santa Tecla rechazó la argumentación presentada por los abogados defensores de Nayib Bukele, para no presentarse ante el juzgado para enfrentar una demanda por el supuesto delito de calumnia, y pidió al juez que archivara el caso, ya que es el ciudadano electo como presidente de la República.

Ayer lunes Nayib Bukele tenía programada la vista pública en su contra por el delito de calumnia, en perjuicio de Eugenio Chicas, exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, pero el ahora presidente electo no se presentó a dicha audiencia.

Por el contrario los abogados del Presidente Electo presentaron un escrito argumentando que: “este proceso debe archivarse”, basándose en el articulo 238 de la Constitución de la República que dicta “Los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves, desde el día de la elección”.

“Si lo dice para los diputados, con mayor razón para el presidente de la República que es una jerarquía mayor y su legitimidad democrática es mayor”, sostuvo el abogado Luis Pérez Bennet.

Los defensores interpusieron el escrito y luego se retiraron, sin esperar que el tribunal responda en la audiencia ya programada.

Tras el análisis, el juez de sentencia resolvió no dar la razón a los defensores, por carecer de base legal, así como también señaló que los argumentos de los abogados no son motivo suficiente para no continuar con el proceso u ordenar su archivo. Ya que Bukele no tiene impedimento jurídico para no asistir a la realización la Vista pública. Puesto que su envestidura será hasta el primero de junio. Hasta entonces será un ciudadano más.

Ante esto, el Juez otorgó tres días hábiles a Nayib Bukele para que justifique su no comparecencia, en la audiencia de vista pública, así como también a los abogados, que se retiraron del recinto judicial luego de presentar el escrito.

El juez reprogramó para el próximo 7 de marzo, la audiencia de vista pública en el caso donde el presidente electo es demandado por el delito de calumnia. Eugenio Chicas, ante la no comparecencia de Bukele le reprochó “¿por qué huye nuevamente? Bukele otra vez trata de evadir su responsabilidad y la justicia. Un presidente debe ser maduro, congruente, valiente y responder por sus actos, el teme ser condenado”.