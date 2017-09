Jóvenes llevan a cabo mega jornada contra el bloqueo con Cuba

@davidmar2105

La Secretaría de la Juventud del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llevó a cabo la mega jornada de jóvenes contra el bloqueo que sigue teniendo el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

La isla ha vivido, desde 1960, en un bloqueo económico por parte del gobierno norteamericano, que no le ha permitido obtener ingresos para un mejor desarrollo, sin embargo, pese a eso han logrado posicionarse en varias áreas como la educación, el deporte y la medicina, hasta sobresalir más que los países denominados “desarrollados”. En agradecimiento y por solidaridad, los jóvenes salvadoreños llevaron a cabo la jornada. “Como juventud salvadoreña hemos visto bien hacer esta jornada para decirle ¡basta ya! a ese bloqueo asesino que tiene el imperio norteamericano. El pueblo cubano representa un símbolo de lucha para Latinoamérica y queremos enviar un mensaje de solidaridad con nuestros hermanos que acaban de pasar por un episodio muy triste con la naturaleza y que lo siguen pasando con este bloqueo”, indicó Ever Martínez, miembro de la juventud del FMLN. Y es que Cuba ha sufrido en los primeros días de septiembre los embates de la naturaleza, esto por el paso del huracán Irma, cuestión que ha dejado más vulnerable a la isla, en cuanto a algunas necesidades. Para los representantes del país caribeño, esto no les detiene y luchan por salir avante.

Asimismo, agradecieron el apoyo que siempre ha brindado el pueblo salvadoreño a los cubanos, lo cual ha estrechado lazos de amistad y por ende de cooperación, pues la isla cuenta con delegaciones en el país, en diferentes áreas, entre las principales, salud y educación.

“Estamos contentos por estar participando de esta mega jornada que sirve para denunciar el cruel e inhumano bloqueo que evita el desarrollo económico y social a nuestro pueblo. La solidaridad del pueblo salvadoreño siempre ha sido excelente. En estos momentos, cuando el bloqueo se recrudece, este apoyo nos llena de muchísima satisfacción”, expreso Ileana Fonseca, embajadora de Cuba en El Salvador.

El Salvador, desde 2009, cuando llegó el primer gobierno de izquierda con el ex presidente Mauricio Funes, volvió a estrechar lazos de cooperación con Cuba, los cuales se han mantenido y el país caribeño ha dado su aporte cultural, educativo y de salud al país. Uno de estos aportes son las tareas de alfabetización, esto para terminar con los índices de analfabetismo, especialmente en la población más vulnerable del país. Asimismo, ha dado su aporte en el deporte y en la convivencia con la famosa adaptación de La Colmenita, obra teatral originaria de Cuba.