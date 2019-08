José Guerrero el anfitrión de la Noche de Gala en Los Ángeles

@SAmigosCoLatino

Con una trayectoria que va desde la ópera hasta los grandes standars del jazz, José Guerrero integrante del trio pop lirico OPUS 503, será este próximo sábado 17 de agosto el anfitrión de la Cena de Gala de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles, ASOSAL.

Desde el año 1991 ASOSAL se ha convertido en una de las asociaciones de salvadoreños con mayor incidencia y representatividad en los Estados Unidos. Apoyando a la comunidad salvadoreña tanto en aspectos legales y migratorios, así como en la difusión de la cultura salvadoreña en el país del norte.

En diciembre del 2018, OPUS 503 recibió un reconocimiento de parte de ASOSAL y el Condado de Los Ángeles por su disco El Salvador Bajo Mi Piel, un compendio de canciones del compositor Mario Ancalmo, y que los cantantes lanzaron de manera internacional ese mismo mes en la ciudad de Nueva York.

Será en uno de los elegantes salones del Hotel Four Point Sheraton de la Ciudad de Los Ángeles, donde José Guerrero debutará en la Costa Oeste de los Estados Unidos como solista, presentándose con un nuevo show musical que lleva por nombre, Singing in the Rain.

El espectáculo musical incluirá grandes temas del jazz Standard, Boleros clásicos en formato de Swing, y canciones dedicadas a El Salvador como Coatepeque, El Salvador Bajo Mi Piel y otras. Temas de reconocidos autores como Roger Avilés, Mario Ancalmo y Benjamín Solís.

“Poder acompañar a nuestra comunidad en los Estados Unidos siempre es un privilegio y una enorme alegría, al poder llevarles un poco del recuerdo y la nostalgia de esta tierra que los vio nacer.” Comento el barítono José Guerrero.

Sin embargo, las experiencias internacionales para el integrante de OPUS 503 no se detienen y nos cuenta que desde ya se prepara para su incursión en Europa este próximo mes de octubre 2019, cuando parte con sus compañeros de OPUS 503, para realizar el lanzamiento de su disco El Salvador Bajo Mi Piel en el Palacio de Linares en Madrid, también conocido como Casa de América. Uno de los lugares más emblemáticos para la cultura madrileña.

De igual manera ofrecerá un par de conciertos privados como solista, ese mismo mes de octubre en la ciudad de Milan, Italia.

Mientras tanto en la ciudad de Los Ángeles la Noche de Gala contará además con la exposición de esculturas del artista plástico salvadoreño Alberto Merino, bajo el nombre “Sacred Rain”.

Para reservaciones y asistencia a la noche de gala de los salvadoreños en Los Ángeles puede llamar al (213) 483 – 1244

Para más información pueden ingresar a la página web de OPUS 503: www.opus503.com