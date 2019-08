Los Malaventurados recuerdan a PXNDX

@SAmigosCoLatino Una de las bandas mexicanas que marcó época para la generación 2000, la controversial generación emo, liderada por los señores de PXNDX, queridos por muchos odiados por otros, PXNDX con más de 20 años de carrera, tiene un repertorio digno de corear y dedicar y este próximo sábado 17 de agosto la banda salvadoreña Nevermind en la voz de Ever “Chiwi” Guerrero. PXNDX es una banda mexicana de rock originaria de Monterrey, Nuevo León, México formada en 1996 y desintegrada en 2015 dejando un legado musical de 8 discos entre ellos un sinfónico en vivo y un MTV Unplugged, temas como “Cita en el Quirófano”, “Narcisista por excelencia”, “Los Malaventurados no Lloran” y “Procedimientos Para Llegar A Un Común Acuerdo”, son solo alguno de los temas icono de PXNDX y que este sábado podrás revivir en un especial realizado por la banda Nevermind en las instalaciones del Hotel Holiday a partir de las 8:00pm, la entrada tiene un costo de $10 y están a la venta en todos los kioscos Todoticket y en línea . No te pierdas este especial de más de 2 horas con todos los éxitos de PXNDX a cargo de Nevermind integrada por Ever Chiwi Guerrero (Voz), Rigo Batres (Guitarra), Jim López (Bajo) y Luis López (Cuzuco) (Batería).