Jomal Williams, artillero de Once Deportivo, es el máximo goleador de la primera vuelta del torneo Clausura 2023, con seis goles en total. Foto: Diario Co Latino / Once Deportivo.

Jomal Williams es goleador de la primera vuelta del Clausura 2023

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez Los equipos de la Liga Mayor finalizaron la primera vuelta del torneo Clausura 2023. El equipo de los gallos finalizó como el cuadro más goleador de la primera vuelta, con 17 tantos en total en los 11 encuentros, a pesar de que no debutó con victoria ante Alianza y cayó en su localidad 0-3. El equipo finalizó con tres empates, tres victorias y cinco derrotas. El segundo club más goleador fue Águila con 16 tantos en total y el menor fue Firpo con 9. En contrapartida, Chalatenango se llevó el título del equipo más goleado, solo en las once fechas recibió 24 goles, de los cuales uno de los resultados es el marcador más amplio del torneo que protagonizó Dragón contra los norteños, con aquel 7-1 en el Barraza. El arquero menos goleado fue Mario González, de Alianza, solo registró 3 en contra. El cancerbero aliancista recibió durante todo el torneo únicamente tres tantos, uno de Atlético Marte en la jornada 5, por parte de Diego Chévez, uno de Firpo en la jornada 7, de Jefferson Polío, y el tanto de Jhon Montañosa, de Dragón en la fecha 10. El cuadro del argentino Sebastián Bini, Águila, y actual líder del torneo, fue el equipo con más victorias, 7 en total. Le ganó a Santa Tecla, Isidro Metapán, FAS, Jocoro, Chalatenango, Metapán y Platense. Mientras que Alianza y Once Deportivo, fueron los que más empataron, con seis marcadores iguales en total, y en la estadística del equipo con más derrotas, sobresalió Chalatenango con 8 de 11 encuentros perdidos. En los títulos individuales y el máximo goleador de la primera fase fue Jomal Williams, ex emplumado que llegó a Once Deportivo esta temporada. El trinitense cerró con un sextete la primera fase, uno más que el colombiano Michelle Mercado, de Alianza, quien marcó 5, al igual que César Flores, de Santa Tecla. En el torneo Apertura 2022, Águila fue el líder goleador del grupo A, con 23 goles. La tabla de posiciones finalizó de la siguiente forma: Águila como líder del torneo, Alianza con 24, con 3 puntos en la segunda casilla, Once Deportivo con 18 en la tercera, Firpo en la cuarta, FAS en la quinta, Dragón en la sexta, Isidro Metapán con 13 puntos en la séptima posición, Santa Tecla dejó los últimos lugares y se ubicó en el puesto ocho, Platense es noveno, Atlético Marte en la décima, y los últimos son Jocoro y Chalatenango. Relacionado Compartir Facebook

