Jomal Williams, artillero de Once Deportivo, es el máximo goleador de la primera vuelta del torneo Clausura 2023, con seis goles en total. Foto: Diario Co Latino / Once Deportivo.

Barca Femení sigue los pasos del equipo de Xavi por el título de La Liga Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados Luis Arce reivindica salida al mar para Bolivia Franceses se movilizan nuevamente contra reforma de pensiones Tropas chinas activadas para responder a provocaciones de EEUU Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez La Primera División de fútbol femenino de España, conocida como Liga F, vive un dejavu en comparación con la liga masculina, predominada por el Barca y el Real Madrid hasta las últimas fechas, debido a las similitudes y distancias que ambas categorías comparten en la tabla de posiciones y los resultados que los cuadros han sumado en la famosa Liga. El torneo español, que inició en septiembre del año anterior y que coronará a las próximas campeonas de la edición 2022-23 en mayo, es liderado por el Barcelona, con un total de 66 puntos, resultado abismal de goles a favor, de 98 y solo cinco en contra. Cabe destacar que el cuadro blaugrana no perdió ninguna de las 22 jornadas hasta la fecha, y se dirige con un paso perfecto por el título. Mientras que el Real Madrid Femenino, también se posicionó en la segunda casilla de la tabla, con 18 de 22 partidos ganados, 2 empates y 2 derrotas y 56 puntos acumulados hasta la última fecha. El equipo generó 63 goles contra los rivales y recibió 17 en su meta. El cuadro de Alberto Toril se dirige con un margen de diferencia de puntos importantes sobre el equipo catalán, a solo 8 fechas para que finalice el torneo. En cuanto a las similitudes de los equipos de la liga femenina y masculina, el Barca femenino tiene 66 puntos y el masculino 68, y en el equipo de los merengues, ambas categorías acumularon 56 puntos. Los clubes y mayores cuadros que predominan la liga española, luchan por conseguir el título de este año; sin embargo, los equipos del escudo azulgrana son los máximos candidatos a sentenciar el título este año. El Barcelona Femení, es el equipo con mayor número de palmarés del fútbol español de la categoría, con siete títulos en total y el Real Madrid aún no cuenta con ninguno en sus vitrinas. Relacionado Compartir Facebook

Twitter

Google +