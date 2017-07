IX Cátedra Simón Bolívar El Salvador 2017 desarrolló temática económica

@DiarioCoLatino

La segunda jornada de la IX Cátedra Simón Bolívar El Salvador 2017, en la Universidad de El Salvador, tuvo por invitado al economista Salvador Arias, quien presidió la ponencia titulada “La economía: elemento de emancipación o de dominación. Implicaciones en la construcción del poder popular”.

Arias explicó que como elemento de emancipación, la economía se basa en la organización de agentes productivos de la sociedad, sin embargo, llega a convertirse en un instrumento de dominación del imperialismo a través de los gobiernos burgueses y el papel que juegan los organismos financieros internacionales en favor de la economía capitalista.

“El capital, para existir tiene que explotar al trabajo, y el poder que construye el capital le sirve para defender su capacidad de explotar, sacar plusvalía, acumular y concentrar capital que le permita a su vez tener más y más”, argumentó el expositor. Otro punto discutido fue el sindicalismo, el cual según manifestó Arias, se ha convertido en una forma de organizar al proletariado para su dominación y que los sindicatos trascienden solo cuando van más allá de las reivindicaciones laborales.

El economista finalizó enumerando seis sugerencias a seguir, con base a lo que ha analizado de la realidad económica salvadoreña; desdolarizar, nacionalizar el sistema de pensiones, combatir frontalmente la corrupción fiscal, renegociar la deuda externa contraída, suspender la emisión de letes o deuda de largo plazo y entablar relaciones diplomáticas con China continental, Rusia e Irán.

Acerca del “plebiscito” en Venezuela

Asimismo, Antonio Núñez Aldazoro, consejero de sección Cultura, Prensa y Educación, de la embajada venezolana en El Salvador, aclaró ante los asistentes a la cátedra, informaciones vertidas por medios de comunicación nacionales e internacionales en el que adjudicaban el triunfo de la oposición al oficialismo en un plebiscito.

Núñez Aldazoro dijo que en realidad se trató de simulacro de elecciones organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dos semanas antes de la elección de Asamblea Constituyente el domingo 30 de julio, sin embargo, de manera propagandística, la derecha convocó simultáneamente a una consulta popular interna que mediáticamente se manejó como un plebiscito.

El consejero de la embajada citó una serie de incongruencias en los datos presentados, destacando que el plebiscito no existe en la legislación venezolana y que por la tanto la votación no es vinculante, que no existen 600 mil votantes en el extranjero como presenta la oposición y que no fue posible escrutar los supuestos más de 7 millones de votos en poco tiempo, además, de que el Consejo Nacional Electoral no verificó dicha consulta, procedimiento que es de estricta legalidad en aquel país.