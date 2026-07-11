Irán advierte de represalias por los ataques contra la infraestructura

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TEHERÁN/Tasnim

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Baqer Zolqadr, advirtió que cualquier ataque contra la infraestructura del país recibiría una respuesta recíproca, y afirmó que el régimen sionista también enfrentaría represalias por respaldar tales ataques.

En un mensaje difundido el viernes en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, Zolqadr dijo: «La figura más odiada del mundo se ha dirigido una vez más al gran y afligido pueblo de Irán de la manera que le corresponde».

Añadió que a Trump le enfureció la extraordinaria e histórica asistencia del pueblo iraní e iraquí al funeral del mártir líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei.

Reafirmando la firme respuesta de Irán a la agresión, Zolqadr dijo: «Como ya hemos anunciado, cualquier ataque contra la infraestructura recibirá una respuesta recíproca, y el régimen sionista criminal, que está detrás de estos actos de agresión, no se librará de la respuesta de los combatientes (iraníes)».

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán condena la agresión

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, condenó la agresión militar de Estados Unidos contra Irán como una flagrante violación del derecho internacional y del memorando de entendimiento de Islamabad durante una conversación telefónica con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir.

Durante la conversación telefónica del jueves, Araqchi y el mariscal de campo Munir hablaron sobre los últimos acontecimientos regionales.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní denunció los ataques militares estadounidenses contra diversas partes de Irán como una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y una clara infracción del Memorando de Entendimiento de Islamabad sobre la Terminación de la Guerra.

Según él, las declaraciones incendiarias de los funcionarios estadounidenses, junto con la admisión de Washington de que no está comprometido con el memorándum, demuestran la mala fe de Estados Unidos y su continua búsqueda de políticas de confrontación y belicistas.

Araqchi también advirtió contra cualquier nueva aventura militar estadounidense, haciendo hincapié en que la nación iraní y las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán siguen firmemente decididas a defender la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país contra cualquier acto de agresión.

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