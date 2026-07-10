Debate en ONU evidencia amplio respaldo mundial a Cuba, afirma China

Compartir

Beijing/Prensa Latina

China afirmó este jueves que la decisión de la Asamblea General de la ONU de debatir el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba refleja el amplio respaldo internacional a la defensa de la soberanía de la isla.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, respondió así a la decisión adoptada el 7 de julio por la Asamblea General de la ONU, con 136 votos a favor, 30 abstenciones y nueve votos en contra, entre ellos el de Estados Unidos.

La vocera señaló que durante más de seis décadas Washington ha mantenido el bloqueo y las sanciones contra Cuba, medidas que se intensificaron recientemente y agravaron la crisis energética en la nación caribeña.

Mao sostuvo que esas acciones violan gravemente los propósitos y principios de la Carta de la ONU y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Asimismo, afirmó que el bloqueo vulnera el derecho de Cuba a la supervivencia y al desarrollo, además de provocar graves dificultades a su pueblo.

La portavoz subrayó que la decisión de la Asamblea General demuestra nuevamente el apoyo de la comunidad internacional al pueblo cubano en la defensa de su soberanía y su rechazo a la injerencia externa y al bloqueo.

También señaló que el amplio respaldo obtenido evidencia el creciente aislamiento de las prácticas unilaterales y de intimidación.

Mao instó a Estados Unidos a escuchar el llamado de la comunidad internacional y poner fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de coerción o amenaza militar contra Cuba.

El representante permanente de China en Naciones Unidas, Fu Cong, denunció el pasado 7 de julio durante el debate en ONU cómo el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla socava el derecho a la vida de su pueblo.

Cong exigió a la Administración de la Casa Blanca que termine de inmediato con las sanciones de asfixia o cualquier forma de coacción y presión contra La Habana.

En ese sentido, argumentó que el bloqueo estadounidense genera una catástrofe inmensa para el pueblo antillano hace casi siete décadas, en las cuales se acumularon pérdidas en el país que superan 170 mil millones de dólares.

Recordó que, desde principios del presente año, Estados Unidos ha redoblado su bloqueo y amenazas contra Cuba, aplicando medidas de máximas presión en el sector financiero, económico, comercial, y de forma agresiva implementa sanciones secundarias extraterritoriales.

Cong llamó la atención sobre cómo en el mundo actual se vivencian cambios profundos a un ritmo rápido, mientras el panorama internacional está plagado por turbulencias y desorden.

“El unilateralismo está resurgiendo, y los avances hacia la agenda 2030 se están quedando a la zaga. El sistema internacional encara choques sin precedentes”, alertó.

En ese sentido, insistió que la tendencia imperante de la era actual debe ser que las naciones aboguen por la justicia, así como defender la unidad para respaldar a países como Cuba en su reclamo por dignidad y libertad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...