El Salvador celebra el 1er. Encuentro Centroamericano de Poesía «Amapola»

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Por: Iván Escobar

Del 6 al 8 de julio del presente año se ha celebrado en San Salvador, El Salvador; el 1er. Encuentro Centroamericano de Poesía «Amapola», que reunió a escritoras y escritores de nuestra región en un ambiente de amistad y hermandad, donde la palabra y el verso florecieron en cada espacio y en cada momento.

El encuentro organizado por el Colectivo Internacional Arte y Letras Sin Fronteras y el Hostal Amapola, en esta primera edición fue dedicado a dos grandes figuras de la literatura salvadoreña: Ana Mercedes Cañadas y André Cruchaga, por su amplia trayectoria profesional y cultural, así como por sus innumerables aportes a las letras de nuestros pueblos.

El poeta Jorge Canales, representante del Colectivo Internacional Arte y Letras Sin Fronteras recordó en la inauguración del Encuentro celebrado en la Pinacoteca «Roque Dalton» de la Universidad de El Salvador, que «la poesía es como ese caballito que hoy nos encuentra, nos reúne, nos hermana con los poetas centroamericanos».

El encuentro desarrollado en un ambiente de amistad y sobre todo de convivencia entre los participantes que llegaron desde Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y de distintos puntos de nuestro país, El Salvador, permitió que la poesía fuera el centro medular de estas jornadas, en las cuales el verso se expresó a cielo abierto, y se escucharon las voces de cada pueblo uno a uno en la poesía más diversa.

«Es un encuentro para la poesía y para hermanarnos como pueblos», añadió la poeta anfitriona Amapola, quien reiteró los agradecimientos a cada participante. Además hubo espacio para el intercambio de sus libros y obras, que van y vienen de manos de los poetas, y trascienden a cada destino.

En la inauguración tuvo lugar una jornada de lecturas poéticas, en la cual los asistentes disfrutaron los diversos estilos y cualidades literarias de cada uno de los participantes, que dejaron un agradable ambiente poético.

Henry Rodríguez, secretario de arte y cultura de la UES, resaltó durante la inauguración que el encuentro trae el delicado pétalo del verso y la prosa Centroamericana a nuestro país, «a nuestra sociedad que tanto lo necesita en estos tiempos».

La poeta guatemalteca, Karina Mariela Guerra se mostró agradecida por la invitación a este encuentro, y la dicha de leer poesía en el campus de la Universidad de El Salvador, un referente académico tanto para los salvadoreños como para los centroamericanos, el compartir la palabra, la poesía, la voz de nuestros pueblos, “es la oportunidad del intercambio entre hermanos”, coincidieron los poetas participantes.

Julieta Dobles, poeta costarricense destacó la importancia del encuentro que permite el intercambio no solo de la palabra viva, sino también el conocer y aprender de las diversas generaciones de escritores que asisten al mismo, y recordó que hace unos años visitó El Salvador, tierra que siempre le inspira y le permite abrazar con su poesía a este pueblo.

Alexander Campos, escritor salvadoreño, dio la bienvenida a cada uno de los asistentes y participantes, que brindaron en este encuentro su voz y la palabra como ofrenda entre hermanos.

Los poeta realizaron lecturas y tertulias en diversos puntos de San Salvador, entre estos visitaron el colorido poblado de Panchimalco, el turístico lugar conocido como “La Puerta del Diablo”, en Los Planes de Renderos, al sur de la capital; y se desplazaron a otras jornadas de lectura y convivencia en el volcán de San Salvador, desde donde contemplaron los pintorescos paisajes y la imponente vista de la ciudad capital, desde uno de los espacios sedes que fue el “Restaurante Pupusas Las Vegas”, espacio ideal en el que los poetas además de disfrutar la comida salvadoreña, disfrutaron del paisaje y el ambiente natural que brinda el espacio, al nor-poniente de la ciudad.

Entre el café o chocolate, la quesadilla, el verso florecía momento a momento, bajó la sombra de los árboles, se habló de amor, de dolor, de sueños, de la vida, de los grandes sufrimientos del ser humano, de la cotidianidad de nuestras sociedades, de la educación, de lo bello, de lo oscuro, de poesía, del arte, de cultura; se recordaron a los poetas que ya trascendieron, se leyó la poesía de aquellos que no pudieron estar presentes físicamente, pero su palabra se sumó a las voces activas en este gran encuentro.

La sede principal de arranque y cierre de la jornada en general tuvo lugar en el Hostal Amapola, espacio que busca ser un referente para el arte y la cultura, que recibe con sus puertas abiertas a los artistas y dignifica ese quehacer diario de hombres y mujeres que caminan en la difícil ruta de hacer valer los derechos culturales de esta sociedad, de estos pueblos que ven en el arte y la cultura la oportunidad de romper fronteras “y crear grandes espacios en los que todos aportamos, y donde seguimos creyendo en un mejor vivir”, consideraron tanto los organizadores como participantes.

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