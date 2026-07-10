Ricardo Navarro advierte que El Salvador enfrentará una sequía más severa

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ambientalista Ricardo Navarro alertó que El Salvador podría enfrentar en los próximos meses una de las etapas más críticas de sequía asociadas al fenómeno de El Niño, situación que, según explicó, agravará las altas temperaturas, reducirá las lluvias y pondrá en mayor riesgo la producción agrícola y la seguridad alimentaria del país.

Durante una entrevista en Encuentro con Julio Villagrán, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) sostuvo que los efectos climáticos actuales son consecuencia de un proceso global de calentamiento provocado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero y la destrucción de los ecosistemas.

Navarro explicó que el fenómeno de El Niño modifica el comportamiento climático en distintas regiones del planeta. En el caso de Centroamérica y el Caribe, señaló, su principal efecto es la disminución de las precipitaciones y la aparición de períodos prolongados de sequía, mientras que en otras zonas del Pacífico favorece una mayor actividad de huracanes. Aclaró que, aunque puedan registrarse lluvias intensas de manera aislada, la característica predominante será una reducción significativa de las lluvias durante la temporada agrícola.

Las advertencias coinciden con los pronósticos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio de Agricultura, que prevén una disminución de las lluvias, especialmente en la zona oriental del país, donde la siembra de postrera sería la más afectada.

Durante la entrevista se mencionó que las autoridades agrícolas han recomendado adelantar las siembras y hacerlo únicamente cuando exista suficiente humedad en el suelo para reducir el impacto de la sequía.

El ambientalista sostuvo que el principal problema para la agricultura no es únicamente la falta de lluvia, sino la alteración de los ciclos naturales a los que están adaptados los cultivos. Explicó que las plantas requieren determinadas condiciones de humedad y temperatura durante cada etapa de su desarrollo, por lo que los cambios extremos afectan directamente la productividad.

“Cuando hablamos de las cosechas estamos hablando de la alimentación de la población”, expresó Navarro, quien recordó que El Salvador importa entre una tercera y una cuarta parte de los granos básicos que consume y cerca del 90 % de frutas, verduras y hortalizas, lo que evidencia una elevada dependencia del exterior para garantizar el abastecimiento alimentario.

El experto afirmó que, pese a que en El Salvador llueve aproximadamente el doble del promedio mundial, la población enfrenta problemas recurrentes de disponibilidad de agua debido al deterioro ambiental y a la deficiente gestión del territorio. A su juicio, la destrucción de los ecosistemas ha reducido la capacidad del país para almacenar y aprovechar las lluvias que recibe cada año.

Respecto al incremento de las temperaturas, Navarro aseguró que la percepción de un calor cada vez más intenso tiene fundamento científico. Explicó que registros internacionales muestran anomalías térmicas de hasta tres grados Celsius por encima de los promedios históricos en varias regiones del planeta, situación que calificó como propia de un episodio de El Niño “muy fuerte”. Añadió que las proyecciones internacionales apuntan a que este fenómeno podría mantenerse durante varios meses, aumentando la probabilidad de temperaturas récord.

El ambientalista atribuyó el calentamiento global principalmente a la quema de combustibles fósiles como petróleo y carbón, responsables —según indicó— de aproximadamente el 85 % de las emisiones que provocan el efecto invernadero. El porcentaje restante corresponde, entre otros factores, a la deforestación y los cambios en el uso del suelo.

Aunque reconoció que El Salvador aporta una fracción mínima de las emisiones globales, advirtió que el país sí agrava sus propios problemas ambientales mediante la tala indiscriminada de árboles, tanto legal como ilegal.

Recordó que los bosques cumplen una doble función: capturan dióxido de carbono mediante la fotosíntesis y ayudan a regular la temperatura local. Su desaparición, afirmó, incrementa la sensación térmica y reduce la capacidad del territorio para enfrentar los efectos del cambio climático.

Navarro lamentó que lugares tradicionalmente conocidos por su clima fresco, como Santa Tecla, hayan experimentado un incremento sostenido de la temperatura debido a la pérdida de cobertura vegetal y al crecimiento urbano.

Consideró que estos cambios son una muestra de cómo la modificación del territorio termina alterando las condiciones climáticas que durante décadas caracterizaron distintas zonas del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...