Abogados de veteranos enfatizan la falta de pruebas de la Fiscalía en el caso

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Abogados en el caso contra los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz presentaron un escrito de contestación al dictamen de acusación, de la Fiscalía General de la República, ante el Juzgado Primero contra el Crimen Organizado. Este 9 de julio vencía el plazo para la contestación.

Luis Rivera, abogado de los procesados, informó que en los dictámenes de acusación presentado por la Fiscalía “no hay elementos probatorios, robustos ni suficientes para poder condenarlos y por lo cual nosotros hemos estado solicitando, no solamente en este escrito, sino en las diversas audiencias, el sobreseimiento definitivo”.

Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron capturados entre el 30 y 31 de mayo de 2024 y son procesados por los delitos de agrupaciones terroristas y actos terroristas. Según la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido en el contexto de la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele.

Entre los imputados figuran Atilio Montalvo, firmante de los Acuerdos de Paz; José Santos Melara, conocido como «Pepe» Melara, exdiputado por el FMLN y dirigente de la Alianza; Alfonso Mira, Roberto Esquivel, Eliseo Segura, Ismael Santos, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado y Carlos Mejía. Junto a ellos también fue detenido el comunicador social y líder comunitario Luis Alberto Menjívar.

El abogado de José Santos Melara, Guillermo García, remarcó que han presentado pruebas tanto testimoniales como documentales de sus clientes que demuestran que “son inocentes”.

“Eso lo vamos a demostrar en la audiencia, esperamos que la señora jueza valore todos los elementos probatorios, más que todos los de descargo, porque los elementos que ha presentado la Fiscalía no llenan los requisitos legales, no tienen fundamento jurídico ni fáctico para seguir manteniendo en prisión a nuestros compañeros veteranos de la Alianza”, dijo.

García enfatizó que los veteranos han permanecido en prisión dos años “de forma injusta, inhumana y degradante, de forma arbitraria e ilegal”. “Pedimos justicia para nuestros compañeros, que se dejen ya en libertad y que también confiamos en Dios que se va a hacer justicia”, agregó.

Los abogados señalaron que, a pesar de que el primero de mayo de 2021 se hizo un “rompimiento al Estado constitucional de derecho”, aún existen “jueces y juezas valientes” que “todavía aplican la justicia”.

Para los abogados, lo que argumenta la Fiscalía como pruebas son “vagas”, “sin fundamentos” y prácticamente se mantiene lo mismo que al inicio del proceso. También, el testigo anónimo “ya no aparece”.

Pese a ello, la defensa técnica señala que “hay suficiente jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, de la Sala de lo Penal y también a nivel internacional que establece de que no se pueden realizar ese tipo de acusaciones de forma genérica, no se pueden hacer sin individualizar cuál es la participación de cada uno, no se puede basar en la acusación sobre el dicho de un policía si estos no están corroborados posteriormente”.

“Estamos dejando claro que esos no son elementos suficientes para poder mantener en prisión a nuestros compañeros”, remarcó el abogado de José Melara.

A partir de este viernes, inicia el plazo para que la jueza señale la fecha de audiencia. La jueza posiblemente la próxima semana podría señalarla.

Entre los detenidos se encuentra el comunicador, Luis Menjívar, estudiante de sociología de la Universidad de El Salvador. Él es acusado por los mismos delitos que los veteranos de guerra.

“El único delito que se le atribuye es por el hecho de que él andaba reportando y recopilaba información, eso es lo que hacía Luis Menjívar. Lastimosamente hoy se le atribuyen actos de terrorismo y lo agrupan en una organización terrorista, eso no es cierto. Luis Menjívar es un comunicador social y eso es lo que hemos denunciado y ya lo hemos sustentado este día y esperamos que en audiencia nos lo dejen libre”, destacó Guillermo García.

En cuanto a los veteranos, la defensa técnica enfatizó a la jueza que todos son adultos mayores con enfermedades crónicas, por lo que su estancia en la prisión complica la salud de los procesados.

Los abogados, así como las familias de los propios procesados y representantes de diversas organizaciones sociales, piden el sobreseimiento definitivo para los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y del comunicador, Luis Menjívar.

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