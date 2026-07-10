Claudia Ortiz buscará reelección en Asamblea y será “muy selectiva” en apoyos a candidatos

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, anunció que participará como precandidata a diputada por San Salvador en las internas de VAMOS. Además, remarcó que su apoyo será “muy selectivo” respecto a los candidatos de su partido.

Su anuncio surge después de cuestionar las decisiones internas del instituto político al que representa; la legisladora, hace un par de días, publicó un comunicado en el que informó que, en las últimas semanas, junto a otras autoridades, había expresado internamente su desacuerdo con decisiones relacionadas con las elecciones internas.

“Lejos de dar apertura a la sociedad, estas decisiones la han restringido mediante criterios de evaluación no consensuados, la depuración del padrón sin reglas claras y la implementación de una votación digital remota, entre otras”, criticó Ortiz en su momento.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la legisladora Ortiz le brindó una entrevista a Noticiero de Canal 6; en ese material informa sobre su decisión.

“Yo sigo, sigo clara, con fuerza y segura de que tengo el apoyo de la militancia; así como el apoyo de miles de salvadoreños que tal vez no están en el partido, pero también se sienten representados y ven que podemos construir algo que le dé esperanza, libertad y justicia a El Salvador”, dijo la legisladora en el video.

Por lo anterior, informó que participará como precandidata para diputada por San Salvador en las internas del partido VAMOS. La decisión de la legisladora se debe, según lo dijo, porque “no le podemos dejar al oficialismo en bandeja de plata la elección legislativa, ni el país”.

En la opinión pública se había especulado que, tras ese comunicado, la legisladora se iba a apartar del partido; sin embargo, la funcionaria dejó claro que no se trata de un proyecto personal; sino, de la construcción de una visión de país que necesita continuar.

“Sigo porque hay una visión de país que requiere continuar con este liderazgo, una visión de país que requiere empezar a incluir más sectores, articular más esfuerzos porque lo que tenemos que construir es grande, es fuerte y la manera de hacerlo no es retirarme; al contrario, es seguir adelante con más determinación porque hoy más que nunca tengo la mayor claridad de hacia dónde tenemos que llevar el país”, destacó Ortiz.

También, lanzó un mensaje a la militancia del partido VAMOS, luego de los procesos internos que se han realizado. “Estos procesos han dejado por fuera a algunas personas que a mí me parecían que podían ser buenos liderazgos, y que merecían participar en una interna. Luego de las internas, voy a ser muy selectiva con los candidatos y candidatas a los que les voy a dar mi apoyo y mi respaldo”, dijo.

Es decir, Ortiz no dará el respaldo a toda la planilla de candidatos de VAMOS, sino que será ella quien anuncie su respaldo. “Quiero que lo sepa la gente y a las personas que estén de acuerdo o que estén en línea con esa visión de país y de construir ese partido grande, amplio, ahí me van a tener y les voy a dar mi respaldo; pero si estamos nada más defendiendo pequeñas cuotas de poder, privilegios o una visión que no corresponde con esa gran tarea que tenemos, no cuenten conmigo”, concluyó la legisladora.

Ante las declaraciones de la legisladora, en el comunicado emitido hace unos días, la secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, dijo que respeta la libertad de expresión, pero consideró que las diferencias institucionales deben resolverse por medio de los mecanismos internos que establecen los estatutos del partido.

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