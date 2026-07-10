La Guardia Revolucionaria Islámica dispara misiles contra un centro de mando estadounidense

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TEHERÁN/Tasnim

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de 10 misiles balísticos contra el centro de mando y control estadounidense en Asia Occidental y una base aérea estadounidense en Jordania, advirtiendo que cualquier agresión estadounidense adicional desencadenaría fuertes ataques contra otras bases estadounidenses en toda la región.

En un comunicado emitido el jueves, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el ataque con misiles constituía la segunda fase de la respuesta de Irán a la reciente agresión militar estadounidense contra la República Islámica.

El comunicado indicaba que la Guardia Revolucionaria Islámica había advertido previamente que cualquier nuevo ataque estadounidense ampliaría el alcance de las operaciones de represalia de Irán para incluir bases militares estadounidenses adicionales en la región.

Según la Guardia Revolucionaria Islámica, a las 14:20 hora local, su Fuerza Aeroespacial lanzó 10 misiles balísticos que impactaron en el centro de mando y control estadounidense en Asia Occidental y en la base aérea estadounidense de Al Azraq, en Jordania.

La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió además que si el «ejército terrorista estadounidense» repite sus ataques contra Irán, otras bases estadounidenses en la región «no se librarán de nuestro intenso fuego».

Los forasteros no tienen cabida en el estrecho de Ormuz

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) hizo hincapié en que ninguna potencia extranjera tiene ningún papel en el estrecho de Ormuz, advirtiendo que cualquier nueva injerencia estadounidense en esta vía marítima estratégica provocaría una respuesta decisiva y pondría en peligro el proceso en curso de restablecimiento del tráfico marítimo.

En un comunicado emitido el jueves, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica elogió a la nación iraní por la participación sin precedentes de millones de personas en las ceremonias fúnebres del mártir Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica también elogió a las Fuerzas Armadas de Irán por la contundente respuesta a los últimos ataques estadounidenses, afirmando que la represalia había demostrado que «el resultado de una batalla no lo determina la cantidad de armas, sino el poder de la fe».

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirmó haber consolidado el control sobre el estrecho de Ormuz y haber garantizado su seguridad durante las últimas dos semanas, lo que ha permitido la reapertura gradual de esta vital ruta marítima.

Según el comunicado, el tráfico marítimo a través del estrecho ha alcanzado aproximadamente el 50 por ciento de su nivel anterior a la guerra, y la capacidad sigue aumentando para los buques que cumplen con las normas de seguridad establecidas por la República Islámica y obtienen la autorización de tránsito de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

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