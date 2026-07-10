Francia elimina a Marruecos y se convierte en la primera semifinalista del Mundial

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia venció 2-0 a Marruecos y se converte en la primera semifinalista de la Copa del Mundo 2026, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Los dirigidos por Didier Deschamps esperarán en la siguiente ronda al ganador del duelo entre España y Bélgica.

En los primeros minutos, Francia se impuso y avisó con peligro. Primero, Mbappé probó con un disparo de larga distancia que se marchó desviado y, después, Dayot Upamecano estuvo cerca de abrir el marcador, pero se encontró con la figura del cancerbero de Marruecos, Bono.

A los 18 minutos apareció Dembélé, el extremo francés intentó definir dentro del área, pero la acción terminó sin consecuencias para el conjunto europeo.

La acción que parecía cambiar el partido llegó a los 25′. Mbappé fue derribado dentro del área y el árbitro señaló el punto penal. Sin embargo, el atacante francés no logró convertir, ya que Bono adivinó el disparo y mantuvo el empate sin goles.

Désiré Doué volvió a generar peligro sobre los 35′, cuando sacó un potente remate desde la frontal del área que parecía convertirse en el primero del encuentro, pero Bono volvió a responder con una gran atajada para mantener su portería en cero.

Marruecos, lejos de la versión ofensiva que mostró en partidos anteriores, apostó por un planteamiento mucho más defensivo en esta ocasión, sostenido sobre todo por la actuación de Bono, quien fue la gran figura de la primera mitad. Francia dominó la posesión y el ritmo del partido, sin la contundencia necesaria para romper el cero.

En la segunda parte, Doué y Mbappé dirigieron el ataque francés en busca de la ventaja, aunque la falta de efectividad seguía siendo un factor sin resolver.

La insistencia francesa encontró frutos a los 60 minutos. Mbappé recibió un balón largo, definió con precisión y venció a Bono para marcar el 1-0 en Boston.

Solo seis minutos después, y cuando Marruecos aún no lograba reaccionar al primer golpe, Dembélé amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que Bono alcanzó a rozar, pero no pudo desviar.

En los últimos 20 minutos el marcador ya no se movió y Francia mantuvo la ventaja para sellar su clasificación a las semifinales. El conjunto dirigido por Didier Deschamps confirmó su condición de favorito al título y mantiene su paso perfecto en la Copa del Mundo 2026.

Francia se convirtió en la primera selección clasificada a las semifinales y ahora esperará al vencedor del enfrentamiento entre España y Bélgica.

En su recorrido mundialista hasta hoy, los franceses terminaron como líderes del Grupo I tras vencer a Noruega, Senegal e Irak. Posteriormente eliminaron a Suecia en los dieciseisavos de final, a Paraguay en los octavos y, ahora, dejaron en el camino a Marruecos para seguir con el sueño de conquistar la tercera estrella.

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