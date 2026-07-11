Aumenta ayuda internacional hacia Venezuela con envíos desde Brasil y Trinidad y Tobago

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CARACAS/Xinhua

Venezuela continúa recibiendo un creciente volumen de asistencia internacional tras el doble sismo del 24 de junio, con la llegada este viernes de nuevos cargamentos humanitarios desde Brasil y Trinidad y Tobago.

Más de 300 toneladas de insumos de primera necesidad arribaron al Puerto de La Guaira (litoral central) a bordo de una embarcación procedente de Trinidad y Tobago, incluyendo agua potable, alimentos, material médico, artículos de higiene y otros suministros esenciales destinados a la población afectada.

De manera paralela, un nuevo cargamento de más de 14 toneladas enviado por Brasil llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, compuesto por insumos hospitalarios y equipamiento para fortalecer el hospital de campaña instalado en la zona de Caraballeda, uno de los puntos críticos de atención tras la emergencia.

Con este envío, Brasil alcanza al menos ocho operaciones de ayuda en los últimos 15 días (seis vuelos de la Fuerza Aérea y dos de carácter privado) consolidándose como uno de los principales aliados en la respuesta humanitaria.

En este último vuelo de la nación amazónica también arribaron 49 profesionales de la salud, para relevar al personal que ha trabajado de forma continua en la atención de los afectados.

Las autoridades venezolanas destacaron que estos aportes forman parte de un esfuerzo sostenido de cooperación internacional que busca reforzar la capacidad de respuesta en salud, alimentación y atención social en las zonas más impactadas.

En este contexto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien reiteró su disposición a continuar apoyando a Venezuela y manifestó su preocupación por las familias damnificadas.

Rodríguez agradeció el respaldo de Brasil y de otros países de la región, al subrayar que la solidaridad internacional ha sido clave para atender la emergencia y avanzar en la estabilización de las zonas afectadas por los terremotos.

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