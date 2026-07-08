Aumenta a 3.685 cifra de fallecidos por sismos en Venezuela

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CARACAS/Xinhua

La cifra de fallecidos por los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 3.685, mientras que el número de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial divulgado este martes por el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el reporte, 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de la emergencia, mientras que 856 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 colapsaron.

La actualización fue publicada en la cuenta de Instagram de Rodríguez, quien también preside el Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y Vivienda, instancia encargada de coordinar la respuesta gubernamental ante el desastre.

El informe señala además que en las labores de atención participan 29.567 efectivos de organismos del Estado, 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales.

Las autoridades añadieron que, desde el doble sismo del 24 de junio, se han registrado 1.076 réplicas.

Venezuela solicita apoyo técnico a Chile, Japón y Perú

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que su Gobierno solicitó apoyo técnico a Japón, Chile y Perú para fortalecer los planes de evaluación y habitabilidad de las edificaciones del país, tras los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio.

Durante un acto en la avenida Bolívar de Caracas, donde dio inicio al despliegue de la Gran Misión Venezuela Renace para la construcción y reparación de viviendas, Rodríguez explicó que la petición busca incorporar la experiencia de países con alta actividad sísmica.

«Estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos, como Japón, Perú, Chile», indicó.

La mandataria señaló que ya se establecieron contactos con esos gobiernos para facilitar la transferencia de conocimientos, de modo que especialistas extranjeros trabajen junto con profesionales venezolanos en la evaluación de las estructuras que puedan requerir ajustes.

Explicó que el objetivo es fortalecer un plan técnico de habitabilidad que sirva de base para la construcción, reparación y reconstrucción de edificaciones en el país.

«Venezuela, hay que decirlo, es un país sísmico y seguirá siendo. Nosotros tenemos que atender todos nuestros procesos constructivos con una habilitación técnica para no poner en riesgo, en futuro, a la familia, para no poner en riesgo vidas», sostuvo.

Rodríguez recordó que recientemente anunció un plan de financiamiento y reconstrucción de viviendas para las familias afectadas por el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter registrado el 24 de junio.

Indicó que, además de la Gran Misión Venezuela Renace, que actuará como brazo ejecutor de la recuperación de infraestructura, el Gobierno impulsará la cartera hipotecaria mediante la banca pública y privada para apoyar la reconstrucción.

Asimismo, señaló que el Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y Vivienda trabaja en proyectos que permitan acelerar la construcción de nuevas viviendas para los damnificados.

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