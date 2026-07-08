Veteranos del FMLN exigen libertad de integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz

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Saúl Méndez

Colaborador

Las veteranas y los veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del departamento de San Salvador, se manifestaron frente al Centro Judicial «Isidro Menéndez» para exigir la libertad de los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, a quienes consideran presos políticos.

La protesta se realizó al cumplirse dos años del proceso judicial que califican como dilatorio por la presunta planificación de un atentado terrorista durante la toma de posesión del presidente Nayib Bukele.

«Desde el inicio de esta grave situación hemos dado seguimiento permanente y denunciado todo el proceso arbitrario al que han sido sometidos nuestros compañeros veteranos, detenidos de manera injusta desde 2024 para alimentar una narrativa de criminalización por parte del gobierno inconstitucional contra las y los defensores de derechos humanos», denunciaron los voceros del movimiento.

Según los manifestantes, desde junio de 2024 han exigido la pronta liberación de sus compañeros, al considerar que enfrentan acusaciones sin fundamento por un delito que, aseguran, nunca cometieron.

Los veteranos sostuvieron que el proceso judicial contra los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz se basa únicamente en el hallazgo de pólvora artesanal y en el testimonio de un supuesto testigo criteriado.

«Los compañeros veteranos y veteranas no dudaron en ningún momento en alzar su voz y, desde 2021, venían denunciando estos graves retrocesos. Por eso, quienes fueron forjadores de la paz y contribuyeron a la construcción de la democracia en el país son ahora nuevamente criminalizados», aseguraron.

Asimismo, señalaron que desde la detención de los procesados han transcurrido más de dos años y que la Fiscalía General de la República ha solicitado en varias ocasiones la prórroga de la detención provisional con el argumento de continuar las investigaciones. Sin embargo, afirmaron que durante ese tiempo no se han encontrado indicios ni pruebas suficientes que sustenten los delitos que se les atribuyen.

«Nuestros compañeros, durante el contexto de la represión de las dictaduras militares, lucharon para construir un país con democracia, donde se respetaran los derechos humanos y la protección de la vida humana fuera una prioridad, tal como lo establece el artículo primero de la Constitución», sostuvieron.

«Sin embargo, desde 2019, todo lo que se había conquistado en materia de democracia y respeto a los derechos humanos se ha venido abajo debido a una serie de acciones orientadas a consolidar una dictadura que prioriza la acumulación de riqueza del clan familiar que controla las instituciones del Estado, en detrimento de las grandes mayorías, que cada vez se empobrecen más por las políticas impulsadas por este grupo», lamentaron.

Por ello, las veteranas y los veteranos reiteraron su exigencia de libertad inmediata para Atilio Montalvo, firmante de los Acuerdos de Paz; José Santos Melara, conocido como «Pepe» Melara y dirigente de la Alianza Nacional El Salvador en Paz; Alfonso Mira, Roberto Esquivel, Eliseo Segura, Ismael Santos, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado y Carlos Mejía. Junto a ellos también fue detenido el comunicador social y líder comunitario Luis Alberto Menjívar.

«En ningún momento han cometido los delitos que se les imputan. Por el contrario, quienes los han criminalizado y ordenado su detención son quienes han irrespetado la Constitución y cometido graves violaciones a los derechos humanos, acciones que sí constituyen delitos, mientras continúan manipulando las instituciones del Estado a su conveniencia», denunciaron.

Agregaron que «no nos cansaremos de denunciar esta grave detención, que ha deteriorado significativamente su salud física y mental, además de afectar su calidad de vida, ya que se trata de personas mayores en condición de vulnerabilidad».

«Nuestros compañeros son inocentes, son héroes y luchadores sociales de toda la vida. Como todos nosotros, anhelan un país donde podamos vivir en armonía, con democracia y paz», concluyeron los veteranos.

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