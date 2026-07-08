Habitantes de Valle Dorado denuncian 25 años de espera de pavimentación calle principal

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Saúl Méndez

Colaborador

Los residentes de la colonia Valle Dorado, ubicada en Ateos, distrito de Sacacoyo, municipio de La Libertad Oeste, denunciaron que desde hace más de 25 años esperan la pavimentación de la calle principal de su comunidad. Sin embargo, aseguran que el proyecto continúa estancado pese a las promesas realizadas por distintas administraciones municipales.

Recientemente, habitantes de la comunidad solicitaron información a la alcaldía de La Libertad Oeste, presidida por Janet González, sobre el estado y los avances del proyecto de pavimentación de la vía principal. Aunque aclararon que no es la primera solicitud ni la primera denuncia que presentan, esperan que en esta ocasión las autoridades den una respuesta y se concrete la obra.

«La presente solicitud surge debido a las condiciones en las que actualmente se encuentra dicha vía. Los habitantes enfrentan constantemente dificultades para el ingreso y circulación de vehículos, especialmente durante la época lluviosa, debido a la formación de pozas, charcos y al deterioro general de la calle», señala la carta a la que Diario Co Latino tuvo acceso.

Los residentes recordaron que durante la administración del entonces alcalde de Sacacoyo, Pedro Leopoldo Montoya, quien permanece en prisión desde 2021 por casos de corrupción, únicamente se realizaron trabajos de balastado, los cuales calificaron como insuficientes para garantizar una circulación segura.

«Vino y solo echaron un balastre y se hizo bien fea la calle. La dieron por pavimentada, la dieron por inaugurada», relató una vecina.

Pese al cambio de administración municipal, los habitantes afirmaron que la situación continúa sin resolverse y denunciaron que no han sido atendidos por las autoridades.

Aracelis Hernández explicó que, junto con su esposo y otra vecina, ha buscado gestionar una solución en las oficinas distritales de Sacacoyo, Jayaque, Tepecoyo y Lourdes, sin obtener resultados.

«Dijeron que iban a mandar un agente a arreglar, pero no vinieron», denunció.

Los vecinos también aseguraron que la alcaldesa Janet González no ha visitado la comunidad desde que asumió el cargo.

«Desde que agarró el cargo aquí de la alcaldía (Janet González), nunca ha venido. (…) A mí me afecta por el negocio porque los carros no quieren pasar. Yo no camino aquí por lo mismo. Los carros solo pueden pasar si son un poco altos. Ella prometió que iba a solucionar ese problema, pero hasta ahorita no ha hecho nada», manifestó un residente.

«La vez pasada andaban midiendo, dijeron que lo iban a hacer, pero no hicieron nada. Vinieron, tomaron fotografías y hasta hoy no ha pasado nada», aseguró otro habitante.

«Los mismos trabajadores dijeron que era para componer la calle, pero de eso no se ha visto nada», agregó.

Ante la falta de una solución, algunos vecinos se han organizado para mitigar la problemática y, con recursos propios, instalar pasos que permitan una circulación más segura para peatones y vehículos.

«Se pusieron pasos. El que estaba anteriormente se lo robaron y ahora han colocado otros para peatones, pero para los carros no funcionan», indicaron.

Ángel Ovidio, uno de los residentes, decidió financiar la instalación de un paso peatonal para facilitar el tránsito de adultos mayores, niños y jóvenes que diariamente utilizan la calle.

«No es la primera vez que lo hacemos. Es más que todo para beneficio de la gente. Han venido un montón de personas, hasta los alcaldes han venido a tomarse fotos de los charcos, pero no pasa nada. Dijeron que había un proyecto para arreglar esta calle, pero hasta la fecha solo dicen que andan buscando quién les cobre más barato», afirmó.

La preocupación de los habitantes aumenta durante la temporada de lluvias, cuando el deterioro de la calle se intensifica.

«Peor se pone, porque está bien hondo. Entre más agua cae, más se deteriora. Las motos y bicicletas ya no pueden pasar. Un día un niño se cayó y terminó dentro del charco», lamentó un vecino.

Los residentes también expresaron su preocupación por la acumulación de agua, ya que consideran que favorece la proliferación del zancudo transmisor del dengue y representa un riesgo para la salud de la comunidad.

«Esperaría que se concrete el proyecto porque ya han pasado varios alcaldes, incluida la actual alcaldesa, y la calle sigue sin ser reparada», concluyó un habitante.

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