TSE informa adquisición de inmueble

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó la adquisición del edificio donde funciona su sede central; a juicio del organismo colegiado, con dicha compra el Estado se ahorrará recursos ya que el TSE alquilaba la infraestructura.

A través de redes sociales, el TSE informó dicha compra por $10.1 millones. Es de recordar que la Asamblea Legislativa aprobó en abril de este año una reforma al Presupuesto General 2026, para incorporar $10,124,100 destinados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la adquisición definitiva del inmueble donde actualmente funciona su sede central, el Centro Corporativo 87, en la colonia Escalón, en San Salvador Centro.

El decreto señalaba que el contrato de arrendamiento vencía el 31 de mayo de 2026, por lo que se debía asegurar la propiedad de cara al próximo evento electoral de 2027. El Ministerio de Hacienda informó que, en enero de 2025, el inmueble fue valuado en el mismo monto por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y aceptado por la sociedad vendedora en un único pago.

El Tribunal Supremo Electoral poseía dicho contrato de arrendamiento con Alpha Inversiones S.A. de C.V., y con la compra se pretende que sean las oficinas centrales definitivas.

“Con el objetivo de fortalecer nuestra gestión institucional y generar ahorro público, hemos adquirido un inmueble que durante años fue nuestra sede central en calidad de arrendamiento. Esta decisión histórica con visión de futuro, permitirá estabilidad institucional, fortalecer el patrimonio público y lograr que, por primera vez, el TSE cuente con un edificio propio”, señaló la institución en sus redes sociales.

La compra del inmueble por $10.1 millones equivale a ocho años y dos meses, según lo informó el TSE. En cinco años de arrendamiento (2021- 2026) se gastó $6,645,829.94, lo que equivale al 66 % del valor neto del edificio. Por lo que, una matemática simple, indica que, al mes, el organismo electoral pagaba alrededor de 110 mil dólares por su arrendamiento. Es decir, con esta adquisición se proyecta un ahorro de $50.8 millones de dólares para el Estado en los siguientes 30 años, según lo destacó Roxana Soriano, presidenta de la institución.

El TSE indicó que como autoridad electoral era la única de Centroamérica sin tener instalaciones propias, por lo que la compra es significativa a nivel electoral y de país, consideró.

El decreto, aprobado por los legisladores hace un par de meses, indicaba que la fuente de financiamiento sería del Fondo General, utilizando parte del saldo disponible de los presupuestos extraordinarios del evento electoral 2024. El refuerzo se incorporó en la Unidad Presupuestaria de Dirección y Administración Institucional del TSE, bajo el rubro de Inversiones en Activos Fijos.

Fue este 7 de julio que el Organismo Colegiado, liderado por la magistrada presidente Roxana Soriano, inauguró las oficinas centrales en San Salvador. “Cada dólar invertido hoy representa un ahorro para el Estado, eficiencia en la administración de los recursos públicos y un legado que permanecerá al servicio de los salvadoreños y de la democracia”, destacó.

En la presentación, aparentemente con los empleados institucionales, Roxana Soriano reiteró las fechas importantes del TSE; planteó que la fecha límite para actualización de dirección nacional en el Documento Único de Identidad (DUI) es el 27 de agosto de 2026, la fecha límite para actualización de dirección del extranjero en el DUI es el 29 de noviembre de 2026, mientras que el cierre del Registro Electoral es el 29 de diciembre de 2026.

En las elecciones de 2027 se elegirá a presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

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