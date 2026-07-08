Comisión a favor de otorgar reconocimiento a personal salvadoreño en misión humanitaria en Venezuela

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reconocer a los integrantes salvadoreños de la misión internacional humanitaria desplegada en Venezuela, luego sufrir dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter.

Tras los terremotos que ocasionaron pérdidas humanas, a causa del colapso de viviendas y edificios. El pasado 24 de junio, el gobierno salvadoreño envió una misión conformada por el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador (USAR, por sus siglas en inglés) y la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES).

Según información expuesta en la comisión de trabajo este martes, estos equipos desarrollaron labores de búsqueda, rescate y asistencia bajo estrictos protocolos internacionales, contribuyendo significativamente a la atención de la emergencia y reafirmando así el compromiso solidario del Estado salvadoreño con el país suramericano.

Como resultado de ello, rescataron con vida al menos a diez personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, entre ellas la de Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien fue localizada con vida tras permanecer aproximadamente 86 horas bajo los escombros en la localidad de Caraballeda, estado de La Guaira.

La iniciativa fue presentada por Nuevas Ideas y busca otorgar un reconocimiento especial a los integrantes de la misión humanitaria por su valentía, solidaridad y labor en las tareas de búsqueda y rescate.

El Grupo USAR El Salvador es un equipo interinstitucional conformado por representantes de la Dirección General de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Policía Nacional Civil (PNC), Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento.

Los elementos de estas instituciones, que trabajan en conjunto con la UHR-FAES, cuentan con capacitación especializada para realizar labores de búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas y otros escenarios de alta complejidad.

El contingente está conformado por más de 300 rescatistas y paramédicos, apoyados por unidades caninas, maquinaria para la remoción de escombros y transporte aéreo proporcionado por seis aviones de la Fuerza Armada.

La misión también dispone de un componente logístico y médico, con un despacho inicial de 50 toneladas de medicamentos, insumos y equipos de primera necesidad para apoyar las labores de atención a los sobrevivientes.

Desde la creación, el Grupo USAR El Salvador ha representado al país en diversas misiones internacionales de búsqueda y rescate; ha participado en las operaciones humanitarias desarrolladas con ocasión de los terremotos ocurridos en Haití, en 2010; en Ecuador, en 2016; en México, en 2017; en Turquía, en 2023, y recientemente en Venezuela.

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