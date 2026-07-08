Mujeres conmemora el Día Nacional de la Persona Trabajadora de la Maquila

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Saúl Méndez

Colaborador

La organización Mujeres Transformando conmemoró el Día Nacional de la Persona Trabajadora de la Maquila, celebrado cada 5 de julio, con un llamado a mantener viva la memoria de las trabajadoras que impulsaron la defensa de los derechos laborales en la industria textil salvadoreña.

A través de un pronunciamiento, la organización recordó que esta conmemoración tiene su origen en los hechos ocurridos el 5 de julio de 2002, cuando un grupo de trabajadoras de la maquila sufrió una intoxicación química en su centro de trabajo. En aquel entonces, las afectadas denunciaron que las autoridades desestimaron lo ocurrido al calificarlo como un caso de «histeria colectiva».

«Esta fecha nació desde la injusticia, desde la indignación, la organización y la resistencia de las trabajadoras», expresó Mujeres Transformando, y señaló que ese episodio marcó el inicio de una lucha colectiva por mejores condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del sector.

La organización también afirmó que se han promovido acciones para exigir trabajo digno, respeto a los derechos laborales, acceso a la salud, autonomía y justicia para las trabajadoras de la maquila.

«Porque no somos invisibles. Porque el trabajo de maquila sostiene economías, pero no debe sostenerse a costa de la vida de las obreras del textil», manifestó.

«Hoy recordamos a cada compañera que alzó la voz. A cada mujer que decidió organizarse. A cada bordadora y obrera del textil que dijo: ¡basta!», expresó la organización.

Además, el colectivo reiteró su compromiso de fortalecer alianzas entre mujeres y promover redes de apoyo para la defensa de los derechos laborales y la organización colectiva.

«Hoy no solo conmemoramos. También reafirmamos que seguiremos formando alianzas sororas, tejiendo redes, sosteniéndonos y abrazándonos entre nosotras», concluyó Mujeres Transformando.

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