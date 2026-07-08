Carlos Araujo: eventual candidatura de Rafael Aguirre debe responder a una estrategia política y no solo electoral

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político Carlos Araujo afirmó que una eventual candidatura presidencial del médico Rafael Aguirre debe estar sustentada en una estrategia política clara y no limitarse a una participación electoral, al considerar que el contexto actual de El Salvador presenta condiciones que, según su análisis, dificultan que un cambio de gobierno pueda producirse únicamente mediante las urnas.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Araujo sostuvo que los resultados de diversas encuestas reflejan que el presidente Nayib Bukele mantiene un respaldo mayoritario entre la población, aunque también observa un crecimiento gradual del sector ciudadano que expresa descontento con el Gobierno.

El analista hizo referencia a recientes mediciones de opinión pública que, según explicó, muestran una disminución sostenida de la identificación de los salvadoreños con los partidos políticos tradicionales. No obstante, señaló que esa pérdida de simpatía partidaria no significa necesariamente una reducción en la intención de votar, ya que una parte importante de quienes dicen no identificarse con ningún instituto político continúa respaldando electoralmente al oficialismo.

Araujo estimó que el escenario político salvadoreño está dividido actualmente entre un amplio bloque de ciudadanos que continúa apoyando al Gobierno (el 70 %) y un sector minoritario (30 %), aunque en crecimiento, que ya no comparte ese respaldo.

En ese contexto, sostuvo que el debilitamiento de los partidos tradicionales ha dejado un espacio político que todavía no ha sido ocupado por una nueva fuerza con capacidad de representar a quienes buscan una alternativa distinta al oficialismo.

Dudas sobre una candidatura de Rafael Aguirre

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que el médico y dirigente gremial, Rafael Aguirre, participe como candidato presidencial.

Araujo expresó respeto por la trayectoria de Aguirre y reconoció que ha construido un liderazgo desde el ámbito gremial, particularmente en el sector salud, manteniéndose alejado de la política partidaria, lo que —a su juicio— le ha permitido conservar credibilidad entre distintos sectores de la población. Sin embargo, manifestó reservas sobre la conveniencia de una candidatura en las actuales circunstancias.

A su juicio, ingresar a una contienda presidencial sin condiciones competitivas podría poner en riesgo el capital político que Aguirre ha construido en un par de años y terminar debilitando una figura que, según dijo, podría tener mayor proyección en otro momento político.

El analista señaló que antes de tomar una decisión es necesario definir con claridad cuál sería el objetivo de participar en una elección presidencial si las condiciones institucionales no ofrecen, desde su perspectiva, garantías suficientes de competencia.

Asimismo, indicó que espera conocer de manera directa la explicación del propio Aguirre sobre las razones que justificarían una eventual candidatura y aseguró que estaría dispuesto a respaldarla si considera que responde a una estrategia política consistente.

Debate sobre la participación electoral

Durante la conversación también se abordó el debate existente dentro de sectores opositores respecto a si participar en futuros procesos electorales fortalece o legitima al actual sistema político.

Araujo sostuvo que ese debate debe partir del análisis de las condiciones políticas existentes y no únicamente del deseo de competir electoralmente.

En ese sentido, afirmó que cualquier participación debe tener objetivos estratégicos que permitan fortalecer la organización ciudadana y ampliar espacios de expresión política, más allá de la expectativa de una victoria electoral.

Según explicó, una candidatura presidencial debería responder a un proyecto de construcción política de largo plazo y no convertirse únicamente en un intento simbólico de competir contra un aparato estatal que, a su juicio, posee amplias ventajas.

Desideologización de la política

Otro de los temas desarrollados por Araujo fue la transformación de las preferencias políticas tanto en El Salvador como en otros países. El analista sostuvo que las sociedades actuales han experimentado un proceso de desideologización, en el que los ciudadanos ya no toman decisiones principalmente con base en categorías tradicionales como izquierda o derecha, sino en función de las soluciones que esperan encontrar a sus principales problemas.

Como ejemplo mencionó procesos políticos ocurridos en distintos países latinoamericanos, donde líderes con discursos antisistema han logrado capitalizar el descontento ciudadano frente a los partidos tradicionales.

A su juicio, ese fenómeno también explica el ascenso político de Nayib Bukele, quien logró presentarse como una alternativa frente a los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Seguridad e inversión

En una parte de la entrevista, Araujo sostuvo que, aunque reconoce que el Gobierno ha obtenido resultados en materia de seguridad, considera que ello no ha sido suficiente para impulsar un crecimiento económico sostenido.

El analista cuestionó que, pese a la reducción de la violencia y al control territorial alcanzado en los últimos años, El Salvador continúe registrando bajos niveles de inversión extranjera directa en comparación con otros países de la región.

Según afirmó, el principal obstáculo para atraer mayores inversiones radica en la falta de seguridad jurídica y en los problemas de carácter fiscal, aspectos que, aseguró, también han sido señalados por organismos financieros internacionales.

Para Araujo, el país dispone actualmente de condiciones políticas que ningún gobierno anterior había tenido, debido al amplio control institucional del oficialismo. Sin embargo, consideró que ese escenario aún no se ha traducido en un crecimiento económico acorde con las expectativas generadas.

Finalmente, el analista insistió en que el debate político de cara a los próximos años debe centrarse no únicamente en las candidaturas, sino en la construcción de propuestas capaces de responder a las demandas de una ciudadanía que, según dijo, cada vez muestra menor identificación con los partidos tradicionales y mayor interés por soluciones concretas a los problemas nacionales.

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