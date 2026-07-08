Cuba alerta a la ONU sobre agravamiento del bloqueo estadounidense

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La Habana/Prensa Latina

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, alertó este martes 7 de julio en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el agravamiento de la guerra no convencional empleada contra la isla hace casi siete décadas.

«El gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi siete décadas y que se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos siete meses», aseguró en la red social X.

Asimismo denunció que se ha sumado el cerco energético equivalente a un bloqueo naval y a un acto de guerra. «Se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e, incluso, el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por Estados Unidos», agregó Rodríguez.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla reiteró las frecuentes amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidenses y la descripción, por fuentes públicas, de opciones y preparativos bélicos.

El representante cubano añadió que al bloqueo se añaden acciones inéditas de extremo carácter extraterritorial y el uso de sanciones secundarias, que siguen el macabro plan de provocar en Cuba desestabilización, una crisis humanitaria y el apoyo a una intervención militar imperialista que provocaría un baño de sangre y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses.

«Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», concluyó.

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