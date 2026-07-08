Argentina y Suiza estarán frente a frente en los cuartos de final del Mundial

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Lionel Messi le devolvió el alma a Argentina para clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, torneo que sigue dejando momentos memorables, pero también controversias. El equipo de Lionel Scaloni alcanzó la siguiente ronda tras eliminar a Egipto con una remontada inolvidable para la vigente campeona.

Egipto golpeó primero con un tanto de Yasser Ibrahim a los 15′. Y Argentina tuvo la oportunidad de igualar el marcador a los 21′, cuando Messi ejecutó un penal, pero el arquero Oufa Shobeir adivinó y evitó el empate.

Durante el encuentro, Argentina lo intentaba con llegadas de Alexis MacAllister, Enzo Fernández, y Messi, oportunidades sin fertilidad para darle a la campeona una para igualar a los faraones.

Sobre los 39′, Julián Álvarez recibió una de Nicolás Tagliafico, el #9 de los sudamericanos en busca del gol la desvío dentro de la red pero nuevamente Shobeir apareció para sacarla y evitar la ventaja de los rivales.

Tras un gol anulado a Egipto a los 60, los africanos volvieron a hacer daño. A los 67′, Mostafa Zico no perdonó a Emiliano Martínez y firmó el 0-2, un resultado que dejaba contra las cuerdas a la Albiceleste.

A solo once minutos del pitido final del partido apareció Messi. El capitán asistió al ‘Cuti’ Romero dentro del área y el defensor argentino conectó de cabeza para marcar el 1-2. Un gol que devolvió la vida a la ‘Scaloneta’ y reavivó la ilusión de la afición presente en Atlanta, así como la esperanza de todo un país por ver a la vigente campeona avanzar de ronda.

A los 83′, nuevamente Messi fue protagonista. Envió un centro al área que Lautaro Martínez intentó controlar; tras una serie de rebotes, Julián Álvarez habilitó al capitán, quien definió con precisión para firmar el 2-2 y encender la remontada ante los faraones.

Cuando todo parecía irse al alargue, a los 90’+2, Julián Álvarez recuperó de forma magistral un balón y mandó un pelotazo largo hacia Lautaro Martínez por la banda, ‘el Toro’ envió un centro preciso al área para que Enzo Fernández conectara de cabeza y marcara el 3-2 definitivo, desatando la euforia en el estadio y sellando una remontada histórica para los dirigidos por Scaloni.

Con el penalti errado a los 21’, Lionel Messi se convirtió en el jugador con más penales fallados, con cuatro en toda su historia: Islandia 2018, Polonia 2022, Austria 2026 y Egipto 2026.

Suiza elimina a Colombia desde los penales

Suiza se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar a Colombia en la tanda de penales, luego de un empate sin goles que tampoco pudo romperse en el tiempo extra. La selección helvética se citó con Argentina en la siguiente ronda.

Ambos equipos mostraron una gran paridad durante el encuentro. La selección cafetera y el combinado helvético registraron siete y seis remates, respectivamente, con dos disparos a puerta cada uno, en un partido muy equilibrado que se extendió hasta el límite en busca del boleto a los cuartos de final.

El arquero colombiano Camilo Vargas fue una de las figuras del encuentro al realizar tres atajadas que mantuvieron su portería en cero y le dieron esperanza a su selección. Por su parte, Gregor Kobel solo tuvo que intervenir en una ocasión para evitar el gol cafetero.

El empate sin goles se mantuvo tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, por lo que el pase a los cuartos de final tuvo que definirse desde los once pasos.

En la tanda de penales, Suiza anotó por medio de Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cédric Itten y Rubín Vargas. El único que falló fue Manuel Akanji, pero el conjunto helvético logró imponerse y asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Cabe destacar que el encuentro fue dirigido por el salvadoreño Iván Barton, acompañado por David Morán como asistente. Con esto, Barton llegó a seis partidos como árbitro principal y se convierte en el juez de la región con más partidos dirigidos en mundiales.

Cuartos de final calendario

La fase de cuartos de final arranca este jueves 9 de julio y finalizará el sábado 11 para definir a los cuatro semifinalistas:

Jueves 9 de julio

Francia – Marruecos (2:00 p.m.)

Viernes 10 de julio

España-Bélgica (1:00 p.m.)

Sábado 11 de julio

Noruega-Inglaterra (3:00 p.m.)

Sábado 11 de julio

Argentina – Suiza (7:00 p.m.)

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