España elimina a Bélgica y cita a la Francia de Mbappé en semis

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

España se enfrentará a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar a Bélgica por 2-1, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino para dejar en el camino a los ‘Diablos Rojos’.

La Roja lo intentó durante los primeros 20 minutos con llegadas de Álex Baena, Rodri y Lamine Yamal, aunque ninguno de esos acercamientos encontró el grito del gol para el combinado de Luis de la Fuente. Bélgica, por su parte, también generó peligro con Charles De Ketelaere.

A la media hora, España rompió el empate. Pedro Porro desbordó por la banda y se apoyó en Lamine Yamal. El jugador del Barcelona habilitó a Dani Olmo, quien remató desde la frontal, pero Thibaut Courtois rechazó el balón y dejó el rebote para que Fabián Ruiz enviara el 1-0 al fondo de la red.

A los 34′, Courtois volvió a salvar a Bélgica al detener un tiro libre de Lamine Yamal que llevaba dirección de gol.

Cerca de los 40 minutos, nuevamente Lamine construyó una gran acción individual por la banda, dejó atrás a la defensa belga, pero su disparo terminó desviado.

Cuando España parecía más cerca del segundo, Bélgica montó un contragolpe. Leandro Trossard avanzó por la banda izquierda, el balón quedó en juego y Timothy Castagne asistió a Charles De Ketelaere, quien definió para firmar el 1-1.

A los 54′, Maxime De Cuyper tuvo una oportunidad clara dentro del área de Unai Simón, pero su remate se marchó desviado, mostrando la intención ofensiva con la que Bélgica salió al segundo tiempo.

A los 60′, Lamine Yamal volvió a probar suerte, aunque su disparo terminó directamente en las manos de Courtois.

Durante gran parte del segundo tiempo, España mantuvo una presión constante en busca del gol de la clasificación. Sin embargo, la falta de profundidad y el orden defensivo de los ‘Diablos Rojos’ impidieron que el conjunto español ampliara la ventaja.

Sobre los 86′, Luis de la Fuente envió al terreno de juego a Mikel Merino en sustitución de Dani Olmo. El mediocampista, héroe en los octavos de final, volvió a convertirse en el protagonista para España.

A los 88′, Pau Cubarsí sacó un potente disparo desde fuera del área que Senne Lammens no pudo controlar, el rebote quedó servido para que Merino empujara el balón al fondo de la red y firmara el 2-1 que clasificó a España.

A los 90’+2, España estuvo cerca de complicarse el partido. Bélgica generó una peligrosa acción dentro del área de Unai Simón, pero la defensa española reaccionó a tiempo para evitar el empate.

En los 90’+5, un balón detenido volvió a sembrar incertidumbre. Unai Simón dejó el balón suelto dentro del área, aunque la línea defensiva española logró despejar el peligro y asegurar la clasificación.

Es de destacar que, el único tanto de Bélgica en este encuentro, fue el primer gol que ha recibido España en la Copa del Mundo 2026, después de haber mantenido su portería invicta durante toda la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos de final.

En la fase de grupos, España terminó como líder del Grupo H tras vencer a Uruguay y Arabia Saudita, además empató con Cabo Verde. En los dieciseisavos de final eliminó a Austria y, en los octavos, dejó en el camino a Portugal gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 90.

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