Inspector policial recibe medidas excarcelables tras condena por agresión sexual  

Alexander Pineda

@Alex92DCL

El inspector de la Policía Nacional Civil, Antonio Cruz Preza Sánchez, fue condenado a tres años de cárcel por los delitos de agresión sexual, acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de tres mujeres. El imputado fue condenado mediante juicio abreviado, es decir, confesó el cometimiento de los crímenes.

Preza Sánchez, aceptó haber agredido y acosado sexualmente a la víctima, R. Ramos, por lo que fue condenado a tan solo 3 años de cárcel, bajo la figura del procedimiento abreviado, solicitado tanto por su defensa como por la parte fiscal del caso.

Sin embargo, el Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador resolvió otorgar al imputado, medidas alternas a encarcelamiento: no cambiar de domicilio, no tener contacto con la víctima, no consumir bebidas embriagantes ni drogas y presentarse cada tres meses a firmar a la instancia judicial, así como cumplir con un tratamiento terapéutico con un psicológico.

El policía, deberá pagar en concepto de responsabilidad civil la suma mil dólares a la afectada, por los daños causados y también deberá cancelar 400 dólares a S. Cortez y V. Campos, por el delito de expresiones de violencia contra la mujer. Los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2013, en la delegación de 911 de Alta Vista, municipio de Tonacatepeque.

Cabe destacar que el inspector había sido enjuiciado y absuelto por estos crímenes en 2014, por no contar con las suficientes pruebas para su condena en ese momento, no obstante la Fiscalía General de la República, apeló el fallo a favor de Preza Sánchez.