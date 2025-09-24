INOCENTES: Líderes ambientalistas de Santa Marta son absueltos

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este miércoles 24 de septiembre de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró inocentes a los cinco ambientalistas de Santa Marta, quienes eran acusados por la Fiscalía de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas, por un crimen supuestamente cometido durante el conflicto armado.

Quedaron absueltos penal y civilmente: Fidel Alas Alejandro Laínez José Sánchez. También fueron absueltos penalmente: Antonio Pacheco Miguel Ángel Gámez Pedro Laínez Arturo Serrano Ascencio. Aunque fueron absueltos penalmente, Pacheco, Gámez, Serrano y Laínez deberán pagar una indemnización a la familia de la supuesta víctima por daños y perjuicios.

Uno de los jueces señaló que la Fiscalía no logró comprobar ni documentar la muerte de la víctima. Según, se realizaron 8 excavaciones como parte del peritaje forense y todas resultaron negativas. El juez afirmó que “el terreno no fue alterado.”

Sobre el delito de asociaciones ilícitas, el tribunal concluyó que no existieron elementos probatorios suficientes para demostrar el delito. Todos los acusados fueron absueltos también en este cargo. El tribunal ordenó levantar las órdenes de captura.

El abogado defensor de los líderes ambientalistas, Pedro Cruz, dijo en declaraciones a la prensa dijo estar completamente satisfecho con la resolución emitida por el Juzgado.

“Hoy ha triunfado la justicia y la legalidad, hemos ganado por segunda vez este juicio” consideró Cruz. Es de recordar que los ambientalistas ya habían sido sobreseídos de manera definitiva en octubre del año pasado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, pero por maniobras de la Fiscalía, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo y ordenó realizar una nueva vista pública. La cual se realizó a finales de julio de este año.

El abogado Cruz sostuvo que “queda claro” que los imputados “son inocentes”; también queda claro “que siempre hemos tenido razón; las pruebas eran insuficientes, que las pruebas de cargo son irrelevantes prácticamente o no lograban establecer la culpabilidad de ellos y nos vamos satisfechos con la absolución para todos los procesados por todos los delitos”.

La comunidad Santa Marta así como la defensa esperan que la decisión no sea apelada. sino que respete la decisión.

