ENDESARROLLO Líderes ambientalista absueltos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los líderes ambientalistas de ADES-Santa Marta han sido absueltos de manera civil y penal por el Juzgado de Sentencia de San Vicente, luego que la FGR los acusara de un supuesto homicidio ocurrido durante la guerra civil, pese a que nunca pudo presentar el «cuerpo del delito».

Los ambientalistas de Santa Marta fueron capturados y mantenidos en prisión durante casi un año, hasta que fueron sobreseídos por un tribunal, pero, la Fiscalía ordenó a un tribunal repetir el juicio.

Este caso fue un claro ejemplo de persecución política.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...