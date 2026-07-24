Inicia proceso de indemnización para extrabajadores del Hospital Rosales

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que el jueves 23 de julio inició el proceso de pago de indemnizaciones para los extrabajadores despedidos del Hospital Nacional Rosales, el cual se desarrolla en las instalaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, representantes de los afectados denunciaron falta de coordinación, restricciones a la prensa y señalaron que la jornada no se desarrolló como había sido anunciada.

Castro aseguró que todos los exempleados recibirán la indemnización que les corresponde conforme a la ley y afirmó que el proceso responde.

«Se les solventará absolutamente a todos y sus montos de indemnización serán apegados a la ley. La instrucción del presidente Nayib Bukele ha sido clara. Debemos solventar todo con base en la ley y sin ninguna estigmatización para nadie», expresó el funcionario.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Trabajo trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Salud para garantizar que el proceso beneficie a la totalidad de los extrabajadores.

No obstante, la Organización de Trabajadores Despedidos del Ex Hospital Nacional Rosales cuestionó la logística implementada durante la jornada y aseguró que la información difundida por el ministro no refleja lo ocurrido en el lugar.

«Rolando Castro, su logística para realizar el pago de las indemnizaciones fue un total desorden. En sus redes está dando información no real. No dejaron pasar a los medios de comunicación; por lo tanto, la información que usted sube lamentablemente se utiliza para otros fines», manifestó la organización.

Uno de los extrabajadores explicó que únicamente fueron atendidos los empleados contratados bajo la modalidad GOES, mientras que quienes estaban bajo la Ley de Salarios fueron convocados para este viernes 24 de julio, pese a que inicialmente se anunció que el proceso se realizaría de forma integral.

«Nos acaban de informar que hoy se va a pagar la indemnización solamente a los compañeros contratados por GOES. El día de mañana se supone que será el pago para los compañeros que estamos por Ley de Salarios, que son mayoría», relató.

El exempleado también denunció que dentro de las instalaciones existía desorganización y que no recibieron información oficial sobre el procedimiento.

«Si ustedes ven, ahí adentro hay una logística totalmente en desacuerdo con lo que dijo ayer el señor ministro de Trabajo, quien aseguró que todo sería de una manera ordenada», afirmó.

Los trabajadores despedidos señalaron, además, que no darán por cumplido el compromiso gubernamental hasta recibir efectivamente el pago de sus prestaciones.

«Hasta que no tengamos los cheques en la mano o el dinero en efectivo, no vamos a dar fe de que esto ha sido pagado conforme a derecho», sostuvo uno de los representantes.

La organización también recordó que al menos cinco extrabajadores fallecieron mientras esperaban el pago de sus indemnizaciones e instó a las autoridades a reconocer los derechos de sus familias.

«Tenemos cinco personas fallecidas. Los familiares exigen que se les pague la indemnización por el tiempo de servicio prestado y hasta este momento eso no se ha ejecutado», señalaron.

Según los afectados, entre las personas fallecidas figuran dos trabajadoras del laboratorio clínico identificadas como Verónica y Elena, un motorista de nombre Mario y una enfermera de apellido Ivón, cuyos familiares continúan gestionando el pago correspondiente.

Los 1,800 trabajadores despedidos del Hospital Nacional Rosales han denunciado que fueron cesados el 23 de diciembre de 2025, sin previo aviso y mediante una comunicación verbal. La medida afectó a médicos, enfermeras, personal administrativo y de servicios generales.

De acuerdo con los exempleados, al momento del despido únicamente se les entregó un documento en el que debían optar entre presentar su renuncia o aceptar una indemnización, con la promesa de que serían contactados en enero de 2026 para continuar el proceso, pero han pasado más de 7 meses.

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