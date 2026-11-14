Ingleses en Centroamérica XXX

Compartir

Caralvá

Intimissimun

Guatemala amenaza invasión a El Salvador

Cónsul Chatfield bloqueo puertos de Centroamérica

Folleto anónimo degrada a Nicaragua, Honduras y El Salvador

Agentes ingleses amenazan comercio de añil

Gaceta de El Salvador en la república de Centro-América

San Salvador Diciembre 20 de 1850.

PARTE NO OFICIAL

LA GACETA

San Salvador 20 de Diciembre de 1850

SITUACION ACTUAL

(Fragmento)

Los que hayan leído con detenimiento la proclama del General Carreta fecha 19 de noviembre último, descubrirán en su lenguaje la intención bien marcada de hostilizar el territorio salvadoreño bajo pretextos injustificados – Creyeron mucho que todo ello no pasaría de amagos; otros empero, quizás más prudentes, vieron entonces que la amenaza pasaría a ser realidad, y que tal vez un conflicto grave debería tener lugar entre ambas partes. – El gobierno participó de este sentir y se preparó para un evento, cualquiera que fuese. – El suceso ha venido a justificar las sospechas, pues que el doce del corriente fue violado el territorio del Estado por unafuerza guatemalteca en número de 50 hombres a las órdenes del oficial Roberto Montero. – Se introdujeron a las haciendas El Jícaro, y el Roble pertenecientes a los señores Florentin Barrientos y Basilio Figueroa súbditos salvadoreños, a quienes vejaron, exigiendo al último una cantidad de dinero para la tropa, y llevándose un caballo que arrebataron a una señora vecina de Santa Ana.

Este hecho junto a otros muchos y muy poderosos antecedentes que el ministerio de ese Estado ha reunido, bastan para probar que las intenciones del gobierno de Guatemala ni son ni pueden ser pacíficas respecto de nosotros. – Si hoy se encuentra detenido por los movimientos de la montaña que ocupan toda su atención ¿deberemos de esperar por eso, a la vista de aquello antecedentes, que cuando se desembaracen de su empeño, dejen de convertir sus armas contra nosotros, esos hombres que maquinan taimadamente nuestra ruina; que concitan a los que creen desafectos y les ofrecen armas y elementos para que organicen facciones en este territorio? – Los que ignoran todo esto se maravillan de que el gobierno salvadoreño se alarme tanto; pero los documentos en que reposan nuestras aseveraciones a este respecto justificarán en su día la conducta de esta administración, y entonces se verá si mas bien merece la tacha de lentitud, que la de festinación y acaloramiento.

No es de ahora que se tiene en Guatemala un pensamiento, latente es verdad, pero constante y no interrumpido; tal es el de perturbar el orden político de este Estado y crear una administración análoga a aquella, ya que no se pueda obtener su anexión. – ¿Es esta una suposición gratuita? – Echemos una mirada retrospectiva y nuestro pasado será el mejor precedente de nuestro argumento.

No queremos traer a la memoria lo ocurrido desde 1822 hasta 1834. – Esta época envuelve amarguísimas remembranzas para los salvadoreños, y ahora no queremos concitar odiosidades antiguas ni dar lugar a que se piense que para hacer partidarios invocamos la asistencia del espíritu de localismo, comenzamos en 837[1] cuando por primera vez los campesinos del Volcán de Santa Ana fueron armados e instado con diligencia a efecto de que mantuviesen en pie una facción que devastó durante dos años el departamento de Sonsonate. – No concluida esta época, Guatemala concita a otros gobiernos a que nos traigan la guerra; fuimos invadidos repetidas ocasiones; se animó y fueron ministrados auxilios a los disidentes del interior; se provocaron pronunciamientos hasta en la misma capital; siete batallas tuvieron lugar en nuestro territorio. En medio de esto Carrera invadió Santa Ana y saqueó aquella comarca. Figueroa poco después hizo otro tanto; se nos amagaba de día a día; hasta que por fin cambiada la administración en 840[2] y cuando no había ya ni un pretexto plausible que sirviese de excusa a la invasión, Carrera se presenta en nuestra capital, veja y maltrata al primer magistrado de El Salvador, al ilustre y virtuoso Cañas nada menos; amenaza de muerte, encarcela y deprime a los ciudadanos principales; sus soldados se entregan a los excesos más asquerosos y parecía disponerse todo para repetir las escenas de Los Altos, cuando sus amigos le hicieron comprender que aquí tendría que habérselas con hombres decididos y no con miserables corderos, salió precipitadamente de la ciudad pero nos dejo instalado a… ¡un Malespín! cuya caída alcanzamos a esfuerzos de nuestra voluntad siempre firme y a costa de nuestra sangre.

Un poco después y cuando se vio que El Salvador desechando las miras conservadoras de Guatemala se constituyó formalmente, juró su carta fundamental y estableció el imperio de la Ley, nuevas maquinaciones se proyectaron.

Nadie ignora que el finado D. Manuel José Arce y otros varios fueron armados sucesivamente estando en paz este gobierno con aquel; y si bien la mira de estas últimas facciones era benéfica y laudable pues se dirigían a derrocar la tiranía de Malespín, no por eso deben dejar de calificarse entre los actos de intervención armada de aquel gobierno en las interioridades de El Salvador.

Desde el tratado de Sensenti en 845[3] hasta estos últimos días, no han faltado justos motivos de disgusto en bien de la paz; las publicaciones de aquel gobierno se impusieron la tarea de combatir el sistema representativo y desvirtuar hasta lo más recomendable y perfecto de esta forma política, en lo cual no hemos visto sino un ataque indirecto a la paz del Estado de El Salvador, entendemos, sin embargo, que estos conatos no habrían de pasar de la línea de polémicas estériles en resultados, por la ninguna impresión que tales doctrinas hacen en el ánimo de los habitantes, y nos limitamos a contradecirlos con razones.

Estalló en medio de esto la revolución de aquellos pueblos en la montaña. Sus causas eficientes son notorias; las ocasionales fueron, nada menos que el monopolio de los cereales que estableció la codicia de Carrera en su propio beneficio durante la carestía de 847[4]; las conscripciones y servicio personal impuesto a aquellos infelices y la manera dura e inhumana con que eran tratados. En su principio el mal se presentaba con un carácter benigno; su curación era fácil y barata; la sangre derramada a torrentes y de un modo insensato, no había enconado los ánimos; existían suficientes fondos para hacer frente a la necesidad más imperiosa de aquellos pueblos; necesidad que los impele a la guerra, tal es la falta de terrenos para sus labores por la acumulación desproporcionada de la propiedad territorial en unos pocos señores que en su mayor parte son más avaros e impiadosos que los barones e infanzones de los tiempos feudales. La felicidad del pobre aumenta los goces del rico y la buena educación del proletario hace la seguridad del hombre acaudalado. Estos principios no se desconocen en Guatemala. Carrera por natural instinto hirió el resorte más poderoso del corazón de sus iguales cuando se metió a guerrillero, con aquella idea triunfo sobre poderes fuertes, pero olvidó sus ofertas y dejó este recurso abierto para cualquiera otro que quiera explotar en su contra. Esto es lo que ha sucedido en Guatemala…

(… imagen digital deteriorada)[5]

El gobierno de Guatemala, sin embargo hace semblante de no conocer la causa de sus desgracias insiste en atribuir a este su mal estar, y bajo el pretexto de venganza está actualmente amenazándonos invadirnos de mil maneras innobles y provocando por fin una colisión, cuyas consecuencias pesarán sobre aquellos gobernantes. – La guerra que alimenta en su territorio es desastrosa y anti-social, los pasos que allá se dan para hacer que la anarquía prenda en estos pueblos están descubiertos y sus miras son noticias. – No hemos provocado a nadie, pero aceptaremos los sucesos tales cuales vengan.

OBSERVACIONES

Por el correo último de Guatemala ha venido un folleto anónimo impreso en aquella ciudad que bajo el título de “Documentos relativos a las cuestiones con Inglaterra por parte de Nicaragua, Honduras y El Salvador” se pretende sostener la independencia y soberanía de la llamada nación mosquita y se vitupera la conducta de estos Estados al sostener sus derechos. Sin entrar al examen de la autenticidad de los documentos que se acompañan, solo nos concretizaremos a hacer unas cortas reflexiones, reservándonos hablar más extensamente sobre esto.

Se dice que los Estados de Nicaragua, Honduras y El Salvador han querido hacer de las cuestiones con la Inglaterra un objeto de eterna discusión y desagrados, en vez de dejar seguir los negocios su curso natural, tratándolos en términos corteses según estilo y uso diplomático de las naciones. Es decir, Nicaragua y Honduras deben ver con calma las cuestiones sobre el territorio mosquito aun cuando la Inglaterra, de hecho y sin terminar esas cuestione, esté ya apoderada de él bajo el pretexto de alianza con la nación mosquita, que no es más que una tribu de salvajes, perteneciente a Centro-América, y aunque los agentes ingleses a nombre de S.M. mesquita se hayan apoderado del puerto de S. Juan imponiendo allí tarifas y aranceles para la introducción de efectos, de cuyos productos ni aun noticia tiene el fingido monarca de la nación a cuyo nombre se cobran. Esto es escandaloso y no sabemos como haya hombres, particularmente centro-americanos, que traten seriamente esta cuestión…

(… ilegíble)

… Las inculpaciones que en el folleto se hacen al Gobierno de El Salvador se han repetido hasta el fastidio por los escritores de Guatemala, defensores voluntarios de los avance e injusticias de los agentes británicos, y hemos hablado ya bastante sobre esto. Sin embargo, como se asegura que el Cónsul Chatfield ha procurado entrar en una vía regular y amistosa, repetimos aún que usurpar el territorio de Centro-América, asaltar sus puertos y bloquearlos contraviniendo a las disposiciones del derecho internacional no son ciertamente muestras de amistad ni del buen deseo de arreglar las cosas. Se dice además que el Gobierno de El Salvador sostiene la cuestión del bloqueo con notable capricho. La imprudente audacia con que se desatiende la justicia de El Salvador en este asunto es cosa que no merece rebatirse mas se ha dicho ya lo suficiente para que los hombres sensatos juzguen, y puedan calificar de parte de quien esta el capricho y la injusticia.

El folletista asegura que “el Sr. Chatfield no ha pensado en imponer a D. Marcos Idígoras como agente británico en San Salvador” ¿Y qué es pues lo que quiere? ¿No lo ha dicho así en comunicaciones que corren impresas del mismo Sr. Chatfield? En seguida añade que “el Sr. Idígoras fue ultrajado y ofendido solo por estar investido con el carácter de agente consular británico”. Esta es una mentira, una calumnia descarada, porque ni ha sido jamás agente consular británico D. Marcos Idígoras, puesto que no hay diploma, ni exequatur de este gobierno que lo acredite como tal, ni ha sido ofendido ni ultrajado. Cuando se le siguió una causa, que el Sr. Presidente actual mandó sobreseer generosamente, no fue por ultrajarlo, sino porque envanecido con la agencia consular de que él se creía ya en posesión tan solo porque el Sr. Chatfield quería que el Gobierno lo reconociese en tal concepto, injurió al mismo Gobierno y aun al Sr. Presidente en particular.

Dice además el folletista, que el Gobierno de El Salvador no cumple sus compromisos, y para apoyar su aserto cita el convenio de La Unión que no ha sido ratificado; pero ¿será necesario repetir aun que el Gobierno no puede cumplir un convenio de que no tenía conocimiento el Cuerpo Legislativo, a quien corresponde, su ratificación que es inherente a la soberanía de un Estado ratificar o no los convenios hechos por sus comisionados? Esto se ha dilucidado ya, y es tan obvio que no necesita de demostración. Por tanto, nos concretaremos únicamente a copiar la atribución del Poder Ejecutivo consignada en el artículo 45 de la Constitución y es como sigue: “Hacer la guerra y celebrar los tratados de paz y cualesquiera otras negociaciones, sometiéndolas a la ratificación de las Cámaras” El Gobierno pues no ha faltado a la buena fe (¿?), no ha hecho más que arreglarse (¿?) a la constitución, que es la voluntad del pueblo, y la norma que debe respetar (¿?).

(…) ilegible

Bloqueo en los puertos de El Salvador

Comandancia de La Unión – Diciembre 7 de 1850. – Sr. ministro de hacienda y guerra del Supremo Gobierno del Estado.

El 3 del corriente a las seis de la tarde fondeó en la bahía de Chiquirín el vapor de guerra inglés Gorgon venido de Istapa (¿?), ayer a las ocho de la mañana ha dado vela con dirección a Acajutla y hoy ha venido el segundo teniente del Champion y este oficial en el movimiento que estuvo en esto, en su conversación con el Sr. D. Nicolás Álvarez y por las muchas preguntas que este Sr. le hizo, se averiguó que el comandante del bloqueo ha prohibido al Bergantín mercante inglés Teyseas que se haya fondeando en el puerto del Tigre el desembarcar 18 toneladas de pólvora que tiene a bordo, de la pertenencia de los señores Tejadas de Granada de Nicaragua. Y al mismo tiempo dijo, que se ha intimado al Sr. comandante del puerto del Tigre que se prohíba salirse de aquel puerto para el interior de los Estado la más pequeña cantidad de pólvora; y que si se llegaba a tomar en algunas de las embarcaciones que hacen el transporte de las mercaderías del Tigre a los puertos del Chimayo y la Boca alguna hecha con pólvora, que daban en el mismo acto bloqueados aquellos puertos.

Este es Sr. Ministro lo único que ocurre aquí en las presentes circunstancias lo que he tenido por conveniente poner en noticia de U. para que se sirva elevarle al conocimiento del Sr. Presidente del Estado, suscribiéndose con el aprecio y respeto su atento y obediente servido. J. Cáceres

Por la nota que precede y por una comunicación venida directamente del puerto de la Brea en Estado de Honduras, sabemos que de orden del Cónsul inglés D. Federico Charfield se ha prohibido a un buque mercante que desembarque en aquel puerto la pólvora que traía a bordo, amenazando con el bloqueo a los de aquel Estado si permitían el desembargo apoyando este proceder tan irregular como inicuo en el extravagante pretexto de que por la introducción de la pólvora a estos Estados se perjudican los intereses de S.M. B. según lo manifiesto al Comandante de Brea. Por este nuevo derecho internacional del Sr. Chatfield podrá bloquear nuestros puertos para que no se extraiga añil porque su extracción perjudica dirá él, a los intereses de S.M.B. haciendo bajar nuestro añil el precio del que algunos súbditos británicos elaboran en la India; cuando tengamos máquinas para tejer también, nos bloqueará el algodón el Sr. Chatfield, porque esto perjudicará al comercio de los súbditos británicos ¡Que extravagancia! ¡Que audacia! ¡Qué infamia! ¿Quién no ve en esto que solo se buscan pretexto y se toman aun los mas necios, para hostilizar a estos Estados? ¿Quién no descubre en tales procedimientos el espíritu de odio y hostilidad que anima al cónsul contra El Salvador? ¿Quién no conoce que al mismo tiempo obra en estos procederes el rencor ruin y miserables de los conservadores guatemaltecos? Estos nos dicen, les hacemos cargos semejantes, que es una cosa ridícula creer que las armadas de la Gran Bretaña estén bajo las órdenes del Gobierno de Guatemala. Sí, sería ridículo que así lo dijésemos; pero lo que hemos asegurado y aseguramos ahora es que, convertido el cónsul de S.M.B. en Centro-América en uno de los tantos conservadores guatemaltecos, y teniendo este a su disposición algunos buques de guerra ingleses, dispone de las fuerzas que su gobierno le ha concedido para proteger en lo justo a sus súbditos, en vejar a estos Estados tan solo porque sus gobiernos profesan distintos principios que el de Guatemala. No es ridículo decir que los conservadores instigan al cónsul para que bloquee nuestros puertos al mismo tiempo que en Guatemala se preparan agresiones contra El Salvador para disminuir así los recursos del Gobierno y asegurar la temeraria empresa que han proyectado; no es ridículo decir que lo instan para que bloquee precisamente en el tiempo de las ferias en que se expende el añil, para proteger así el comercio de Guatemala con perjuicio de los añileros y no es ridículo decir que, impotentes los conservadores de llevar a cabo sus planes de engrandecimiento y dominación sobre estos Estados, han obtenido por medio de una humillación degradante y vergonzosa el apoyo de un Cónsul que sin consultar a la justicia ni a la razón, veja de todos medios y bajo pretexto más frívolos a unos Estados débiles, tan solo porque no se someten al dominio de la facción conservadora guatemalteca a que él pertenece. Al obrar así el cónsul Chatfield estamos seguros de que no lo hace por orden de su gobierno y si este ha tolerado los avances que comete a su nombre, comprometiéndolo altamente ante las naciones civilizadas, es porque no ha tenido a la vista informes exactos sobre este proceder tan extraño.

Parecemos oír ya las repetidas e hipócritas lamentaciones de la gaceta de Guatemala, porque publicamos los hechos escandalosos que se ejecutan en estos Estados por los agentes ingleses. Quisieran los traidores que sufriéramos en silencio sus ultrajes y vejaciones, y añaden el ridículo por los males que sufrimos. Creen encubrir con sus mentidas palabras el gozo que tienen por los perjuicios que ellos mismos nos procuran, con la idea, siempre fija y constante, de esclavizarnos y dominarnos.

Esta es la fraternidad que quieren con El Salvador, y que se han propuesto alcanzar con el apoyo del cónsul ingles ¿pero habrá quien no conozca las verdaderas miras de la facción servil de Guatemala? ¿Y habrá un salvadoreño siquiera que se resigne a sufrir el vergonzoso yugo que con tanto anhelo quieren imponerle?

Nosotros confiamos en la justicia de nuestra causa, y llamamos la atención sobre las multiplicadas hostilidades del gobierno de Guatemala; y con respecto a las que nos hace el Cónsul Chatfield de la manera mas injusta e irregular, confiamos en que el gobierno de S.M.B. reprimirá a este agente que abusa del poder que ha puesto en sus manos, empleándolo en objetos que no son de su resorte y que no puede haber cabido en la intención de S. M. B.; y confiamos en fin en que el pueblo de Guatemala castigará la insolencia de sus tiranos, estableciendo un gobierno legítimo que estreche sus relaciones fraternales con nosotros envés de los insultos y vejaciones que el régimen presente nos prodiga. amazon.com/author/csarcaralv

[1] 1837

[2] 1840

[3] 1845

[4] 1847

[5] Hemeroteca virtual privada

Me gusta esto: Me gusta Cargando...