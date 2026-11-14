Pre-historia como vivencia II

Compartir

Actores celestes (ikajku) de 1932

Rafael Lara-Martínez

Tecnológico de Nuevo México

[email protected] /

https://nmt.academia.edu/RafaelLara

Desde Comala siempre…

En segundo lugar, “kan tamutiat wan ne ujustut kan kitajtanit dajdatka katka, donde asustan con/y las cuevas donde solicitan cosas/algo antes” son ámbitos vivos que transcriben la historia regional. Sean cuevas, barrancas, piedras, árboles (morro), pozas, etc., la geografía señala el pasado y el futuro de la identidad étnica. “Lo que ha sucedido (ne tay panutuk) […] en esta tierra (tik ne tal)” lo inscribe el entorno, El espacio vivido edifica una Biblioteca Regional donde los relatos leen la larga dimensión de la comunidad en su conjunto. Tal sería el proyecto de una antropología del paisaje por venir. Por el momento, el ensayo se concentra en estudiar los dos rubros antes mencionados: verbos en serie y episteme del creer, conocer y saber.

0.I. Aclaraciones necesarias

Se aclara que la transcripción opera un pequeño cambio al restituir la grafía “tz” tradicional por la “z” del libro. Esta preferencia anota el interés por conservar la grafía ancestral: “x = sh”, etc. No se utilizan todas las innovaciones ortográficas que niegan la historia al apartar la ortografía actual de los textos antiguos, así como de sus vecinos al norte del país, a excepción de k = c, qu y w =hu, gu. Aun si el libro no anota el alfabeto utilizado, se apunta la discrepancia entre los textos gramaticales del Ministerio de Educación (MINED) y este volumen del Ministerio de Cultura. Por ello, no habría una sino al menos dos políticas de la lengua indígena.

La primera concentra su esfuerzo en la enseñanza gramatical; la segunda, en la recopilación de textos. Aunadas representan el mayor acopio de datos en toda la historia del país. Este interés renovado se contrapone a dos siglos de desdén. Desde la fundación del país hasta la “Ley de Extinción de Ejido” (Diario Oficial, 1882), el despegue de una cultura letrada nacional ignora las lenguas indígenas nacionales. Igualmente, desde finales del siglo XIX, el auge del modernismo, regionalismo y crónica literaria refrenda en el silencio la clausula oficial “el sistema ejidal” representa “uno de los principales obstáculos” “al manantial más fecundo de prosperidad y desarrollo”: “la agricultura” (ídem).

Por ello, de 1882-1931, se forma un canon literario monolingüe que exalta lo indígena por fines estatales nacionalista, ignorando el despojo de las tierras ancestrales así como la lengua materna. Si la convención actual responsabiliza los hechos de 1932 y el régimen de Maximiliano Hernández Martínez (1931-1934; 1935-1939; 1939-1944, véase relato III), acalla la larga dimensión del silencio. Hacia el pasado lo verifica la ausencia de monografías y de literatura en lenguas indígenas, hacia el futuro, ni siquiera el apogeo de los estudios culturales y centroamericanos en el extranjero anota lo obvio.

Existe un enlace estrecho, ignorado, entre el auge de la literatura testimonial (-ix-mati) durante la guerra civil salvadoreña y las categorías epistémicas a analizar en seguida. Antes —como después del martinato— se habla de lo indígena sin referir esos dos pilares constitutivos de su identidad: derecho a las tierras ancestrales y derecho a la lengua materna. En breve, el indigenismo omite las dos columnas aristotélicas del ser humano: zoon politikon y zoon logos ejon.

Hasta este nuevo siglo XXI, los estudios lingüísticos comienzan a revertir esta tendencia al renovar la investigación de la lengua náhuat en El Salvador. A la doble vertiente aludida —contribución pedagógica y gramatical del MINED; inventario de la tradición oral del libro comentado— el presente ensayo propone una aportación bastante puntual, también en duplo. En primer lugar, anota el paso de la gramática al discurso en el uso de series verbales conjugadas y, en segundo lugar, indaga los verbos epistémicos que hacen de la historia una experiencia viva y sensible.

Una última advertencia resulta necesaria. Los siete textos analizados los reproduce la sección IV final, numerados en romano (I-VII). También se añade el conteo numérico de los enunciados (1-…), el cual remite a una glosa más literal que la propuesta del libro. La idea directriz consiste en reproducir el ritmo poético original de la lengua. Esta cadencia proviene de dos técnicas, a saber: verbos conjugados en serie, a analizar en la sección I, y repetición.

Este par de recursos emparientan el flujo de los relatos a la música contemporánea: serial y minimista, o bien a la “pop music”. Al privilegiar el enfoque poético sobre el lingüístico académico, sin tedio por la diversidad musical, la traducción resalta el entramado de los sonidos en “la unidad de la frase” cuyo ritmo “convoca el pasado que es un futuro” (véase Octavio Paz, “El arco y la lira”, El ritmo (1956)). El ritmo despliega la “imagen del mundo” que “apoya la filosofía” náhuat.

I. Lengua serial

Extraído de un relato transcrito por el lingüista estadounidense Lyle Campbell (1985), el enunciado (1) muestra la discrepancia sintáctica y, por tanto, rítmica entre el castellano y el náhuat. Sin justificar el pronombre independiente inicial —na, “(es/soy)-yo”— se subrayan los tres verbos conjugados en serie. Los precede el índice de sujeto —ni-, “yo”— que demuestra la diferencia radical con la traducción estandarizada en una lengua occidental. Entre paréntesis, la glosa literal calca fielmente el compás ágil que elimina todo infinitivo —esto es, la intemporalidad— y subordinación. El náhuat se clasifica como lengua serial. Esta filiación significa que una oración simple a dos verbos en español se desdobla, al obligar la conjugación de cada uno de ellos.

(1)

na ni-yawi ni-mu-kwepa ni-k-ilpia

Voy a volver a amarrarla (Campbell, 1985: 137).

yo yo-voy yo-mismo-volver yo-la/o-amarrar

(Soy/es yo, voy, me vuelvo, la amarro).

Sin aportar ejemplos suplementarios, la secuencia “verbo auxiliar + activo principal” los conjuga ambos, presuntamente, en la misma persona y afectados por un tiempo-modo-aspecto (TAM) semejante. Acaso esta segunda categoría sólo la inscribiría el primer verbo, mientras la persona se sellaría en una flexión dual. Sin embargo, esta expectativa gramatical la infringen los enunciados en los textos. Por lo contrario, en los relatos, no sólo la memoria actualiza el pasado en el presente, sino la persona oscila en su sitio exacto de marcación. Los pares siguientes lo demuestran:

(2)

(a) primera persona singular

tes niweli nimetzmaka tumin, “no puedo, te doy dinero

VS.

niweli metzmaka ne suerte, “puedo, te da la suerte”

(b) primera persona plural

tiwelit titatukat, “podemos, sembramos”

VS.

ka nin techpiat wan tes weli tiawit, “que aquí nos tienen y no puede/es posible vamos”

(c) tercera persona plural

welit takwikat, “pueden, cantan”

VS.

weli tiktukat ne tawiyal, “puede/es posible, siembran el grano” .

En el ejemplo (3), el inicio del relato I anuncia la manera en que el pretérito lo renueva el recuerdo. El presente gramatical determina la presencia del pasado en la memoria actual. La única indicación temporal la establece “katka” —“antes o perífrasis pretérita”, en doblete— cuyo importe sería tal que afectaría las tres primeras oraciones en presente, esto es, seis verbos: tres simples y dos pares en serie. Para complejizar la interpretación se ofrecen dos glosas disonantes.

(3)

Ne comunismo witzaya (1), né pal Nawi witz katka kinmiktiat tukniwan (2). Ne tutechanchanejnin kitajtanit ka Tuteku pal techpalewia pal te ajsit techmiktiat katka (I.3).

“El comunismo viene ya (1), ahí de Nahuizalco venía, las matan (a) gentes” (2). Los moradores de nuestro pueblo lo solicitan en/de Nuestro Padre, para nos protege, para no llegan, nos mataban (I.3)

//

“El comunismo viene ya (1), ahí de Nahuizalco viene antes, las matan (a) gentes (2). Los moradores de nuestro pueblo lo solicitan de Nuestro Padre, para nos protege, para no llegan, nos matan antes” (I.3).

La primera acotación presupondría que este sello inicial sólo afecta al verbo en singular —witz, “de viene a venía”—el cual modifica al siguiente en plural. “El comunismo” lo glosan “lo/as comunistas” —no en el primer verbo— sino en el segundo de la serie dual (véase: VII.41-42, para un cambio semejante). En cambio, la segunda glosa del ejemplo (3) presupone que “katka” opera como marco generalizado de una serie de verbos. Se proyecta hacia varias oraciones en presente.

Sea como fuere —marcador uni-verbal o encuadre general— queda pendiente la libertad de marcar la persona en el primero o en el segundo verbo de un par. (3) instituye esa libertad de expresión cuyo plural, a retaguardia, lo sella al final. Tal sería la primera disrupción textual. Si la oscilación del tiempo-aspecto-modo (TAM) parece un rasgo frecuente, la alternativa de persona resulta más restringida. El enunciado VII.19 —…yawi talkwikat…, “…va, lo traen…”— refrenda la huella única del plural en el segundo verbo.

El siguiente ejemplo (4) contrasta dos maneras narrativas de marcación temporal (TAM), unificados en la persona. La discrepancia deriva del sello del tiempo-aspecto-modo (TAM). El contraste de dos enunciados visualiza la ruptura que el habla le impone a la lengua al suponer la creatividad narrativa del(a) hablante. Mientras el primer narrador aplica la regla gramatical a la letra —primer verbo en pretérito; segundo en presente; ambos en plural— el segundo cronista los conjuga ambos en concordancia temporal. Más que estipular una regla única —el modelo ideal de (4a)— los textos siguieren especificar dos pautas complementarias. Si resulta posible que la gramática las tilde de desviaciones, la poética las declara recursos habituales que derivan de la facultad humana de crear.

(4)

(a)

“né kinketzki: te weliket kalakit tik ini techan”, “ahí (Tiut, Dios) los paró: no pudieron, entran en este pueblo” (II.12).

(b)

walajket tajtaketzket pal yawit kalwikat iwan tukniwan, “vinieron, hablaron/gritaron, para van, lo traen con/su-compañía las gentes” (VII.13).

La primera disrupción señala la marcación del plural en el segundo verbo (2), de manera exclusiva. En la segunda contrariedad, (4b) obliga a indicar el pretérito plural en ambos verbos. A esta problema de concordancia, se agrega la soltura temporal (TAM). En el relato I, el mismo verbo —tajtani, “pedir, solicitar, rogar”— aparece en el presente (I.3) y luego en pretérito (I.6), al arbitrio del narrador. Por esta libertad de expresión, también “katka” sugiere una doble interpretación. De la simple señal perifrástica de un solo verbo, ofrecería el encuadre generalizado de una serie de oraciones en su flujo narrativo.

Las oscilaciones perennes del pasado al presente —el pretérito como la presencia de la memoria— lo ejemplifican seis relatos. Más que re-transcribir los ejemplos se anotan los números para que la lectora los verifique: I.1, 1.3, I.4, 1.5 — II.4, II.8, II.12 — III.5 — IV.1-6 — V.1, V.17— VII., VII.5, VII.15, VII.18-20, VII.22-23, VII.25 (nótese que hay oraciones con varios verbos que oscilan el tiempo-aspecto-modo (TAM)). Un contraste notable lo ofrecen VII.19 —pretérito y presente— y VII.21, pretérito y pasado, en (5).

(5)

Inaket ka yawi kalwikat iwan mas pajpakilis (19), kalwikat tajtakwikalis (20), wan inaket ka tujtunal nemanha kikwiluat katka (21),

Relataron que va, lo traen con más alegría (19). Lo traen cantares (20), y relataron que días después lo pintaban (21).

En vez de estipular una regla única y estricta, los relatos legitiman su flexibilidad y desdoblamiento. Ni dos verbos conjugados en serie necesitan concordar en persona, ni el tiempo-aspecto-modo (TAM) sólo debe especificarlo el primero. La poética —facultad humana de hablar y crear por la palabra— hace de la lengua un sistema más libre de expresión que la rigidez de los lenguajes computacionales.

No sólo (relato I.2) cambia inadvertidamente el singular (witz) en plural (kinmiktiat). También existen discordancias entre los índices de complemento directo —k-; kin-, tercera persona singular y plural— y las frases nominales a las que refieren. De nuevo, por “una gama temperada”, si la gramática “totalitarizada” las tildaría de errores, “todo dependen del cristal con que se mira”. Poéticamente, se llamaría música atonal, pese a su falta de popularidad ante lo global unificado. Los ejemplos (6a-c) recapitulan esta disonancia serial conclusiva en el flujo melódico de la frase, a veces carente de armonía. Una destemplanza melódica similar la ofrece el último ejemplo (6d). La segunda persona singular se vuelca hacia tercera.

(6)

(a)

Kintemuat tutechan Witzapan, Lo/as buscan (a) nuestro pueblo Huitzapan/Santo Domingo de Guzmán (II.4).

(b)

“Tiawit tikmiktiat ne tutechanchanej Witzapan”, “Vamos, lo matamos (a) lo/as moradores de nuestro pueblo Huitzapan” (V.9).

(c)

wan kintukaytijket Tudeboto ipal Guzmán, y los nombraron (a) Nuestro Devoto de Guzmán (VI.5).

(d)

wan taja —kilwia— mujmusta kimaka idajdatka pal yawa weli nejnemi. Xikuni…, “y tú (a ti/vos) —le/o dice— cada-día lo/a da sus menjurjes para ella, puede, va, camina (y (a) vos) —le dice— cada día te da sus menjurjes para ella poder irse a caminar). Bébelo…”.

Por último, estas discordancias las conforman los verbos –ki-tuka, “enterrar, sembrar”, y –ki-kwa, “comer”, al evadir todo índice de complemento directo plural (kin-). Parecería que la comida se singulariza al ingerirse —kikwa katka ne mijmil, “la comía las milpas”— al igual que el entierro al diluirse en el terruño, né kan kitukat mijmikini, “ahí donde lo enterramos muertos”, o bien su omisión en el verbo transitivo: titukat ne mijmikini, “ø enterramos los muertos”.

(continuará)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...