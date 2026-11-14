QUERÍA SER PÁJARO

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CLARABOYA

Al poeta Edgar Alfaro Chaverri.

Al licenciado Carlos Cordero.

Álvaro Darío Lara

Si la afición por los libros y la lectura me fue promovida por mi padre desde muy corta edad, encontrando en mí -por fortuna o desventura- un terreno fértil; la propensión hacia la pintura, el arte en general, vino de mi madre, como de ella vino junto con mi abuela, la poesía, que me llegó por la vía de las canciones de cuna, los poemas infantiles y el canto de antiguos tangos y boleros.

Ambas mujeres me cantaron desde niño. También mi padre contribuyó, éste amaba la poesía, y yo no tuve más remedio que memorizar naturalmente, sin proponérmelo, a Neruda, Darío, Santos Chocano, Lorca y Espino, entre otros poetas.

Mi madre estudió con el Maestro Luis Alfredo Cáceres Madrid (1908-1952) en la Escuela de Artes Gráficas. Ha sido una copista excelente. Ella me salvó siempre en la asignatura de Estética en mis años colegiales. Y de ella procede el gusto por seleccionar y enmarcar obras de arte y fotografías familiares. Y de ambos –mi padre y mi madre- heredé la afición por la colección de adornos.

Ya de adolescente, gracias a mis tempranas actividades periodísticas, accedí a la obra de numerosos pintores nacionales, a quienes visité y entrevisté en sus estudios, en galerías y museos. Con muchos de ellos seguimos siendo amigos. Y luego con mi paso por la televisión y la radio, esa relación con los antiguos y nuevos amigos artistas fue desarrollándose y consolidándole.

Después de la guerra civil, el mundo cultural despertó y se intensificó, llegaron muchas exposiciones del extranjero, aparecieron nuevas galerías, se fundó el Museo de Arte de El Salvador (MARTE), la infraestructura estatal se renovó, se creó el Consejo para la Cultura y el Arte y algunas embajadas fomentaron la vida cultural nacional. Muchas ramas artísticas se desarrollaron notablemente con estos apoyos.

Mis años como profesor de Estética, de Historia de El Salvador, y de Historia del Arte, en colegios privados y en la Universidad Dr. José Matías Delgado, principalmente, me posibilitaron la visita continua, con mis alumnos, a galerías, museos y centros culturales. Esto me trajo hermosas y hondas satisfacciones. Recuerdo con especial afecto la antigua Escuela de Artes Aplicadas del mencionado anteriormente centro de educación superior, y el apoyo del recordado y querido Arquitecto Luis Salazar Retana, Ex Decano de Bellas Artes, hombre culto y de gran carácter que ya trascendió (1943-2016).

También rememoro que en mi infancia la visita a museos, teatros, galerías y jardines botánicos en los Estados Unidos, me prodigaron significativas experiencias. Guardo especial cariño por The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens, en San Marino, California, y espero regresar antes de partir finalmente de este planeta. Fui muy feliz en esas visitas contemplando las colecciones de pintura, y la arquitectura palaciega del edificio, los hermosos jardines, esculturas y templetes. Y nunca olvidaré la exhibición de los antiguos herbarios, tan maravillosos, y que sólo reavivaban en mi alma de niño, los viajes y las investigaciones del gran naturalista inglés Alexander von Humboldt (1769-1859).

Hace unos años, en México, presencié una exposición de la extraordinaria artista británica-mexicana Leonora Carrington (1917-2011), cuya biografía y obra siempre me han causado una gratísima fascinación por sus imágenes misteriosas y sus símbolos reveladores de un mundo surrealista nacido de su admirable misticismo. Personajes de la alquimia, del esoterismo, campean libremente en sus bellos cuadros.

Casualmente, semanas atrás, mi amigo el poeta Edgar Alfaro Chaverri (1958), me obsequió, digitalmente, una reproducción de un cuadro de la autoría de Carrington, que es de mis preferidos. El cuadro es conocido con el título de “Quería ser pájaro”.

Se trata de una obra (óleo sobre tela, 120 x 90, 2 cm), que la artista pintó por encargo de la famosa actriz María Félix (1914-2002). Era, en principio, un retrato de su único hijo, el también actor Enrique Álvarez Félix (1934-1996), a quien evocamos en la célebre película “de culto” (como se dice hoy en día), “Los Caifanes” (1967), y en las exitosas telenovelas que, sobre todo, nos mantuvieron tan atentos a la pantalla familiar, en las décadas del setenta y ochenta.

El cuadro sitúa al joven Enrique, como un personaje cuasi-mitológico, muy estilizado, de rasgos manieristas, que se encuentra experimentando una sugestiva y cromática transformación, mientras realiza un conjuro mágico sobre un huevo de apreciable tamaño. En la escena aparecen otros extraños seres.

Demás está decirlo, el huevo, como símbolo, ha significado vitalidad, nacimiento, fertilidad. También ha representado el alma.

El huevo dorado en la legendaria narración mitológica hindú, flotaba en el vasto océano de todos los inicios, y al fracturarse dio origen a toda la existencia.

El personaje busca, entonces, transmutarse (el gran proceso alquímico del metal vil al oro precioso) en una nueva criatura, capaz de volar, de trascender, de liberarse mediante la ruptura de sus ataduras terrenales, sean éstas maternales o sociales, y así, alcanzar la plenitud del ser auténtico.

Esta obra constituye un revelador manifiesto estético de la enorme intuición y traducción creadora de la artista al comprender la tensión humana del retratado por afirmarse desde su propia identidad ante su subyugante madre histórica y ante un mundo edificado sobre los prejuicios y la anulación psicológica por parte de la normativa convencional.

Sin duda, una gran obra desde su significado estético y su maestría técnica. Y una gran invitación para que continuemos explorando y profundizando en la belleza del arte universal.

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