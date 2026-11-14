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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

A lo largo de su historia, Santa Tecla es testigo del surgimiento y extinción de emblemáticos establecimientos comerciales que marcaron la vida de quienes hicieron uso de sus servicios, tal es el caso de Calzado Flash de la familia Parada Burgos.

En memorias de Miguel Parada Burgos, su progenitora Lucia del Carmen Burgos dio vida en Santa Tecla a una tienda de calzado de vestir sobre la 2ª calle oriente 2-2 de esta localidad.

La primera de estas tiendas se ubicó en San Salvador en la calle Concepción, contiguo a la Avenida Independencia; este establecimiento fue fundado por Fidelina Burgos (+), quien acostumbraba a viajar desde la ciudad capital a Santa Tecla provista de un canasto con zapatos de vestir para su comercialización entre los tecleños de aquella época.

Con el pasar del tiempo, doña Fidelina convence a su hermana Lucía de instalar una venta de calzado en La Ciudad de Las Colinas, convirtiéndose en la segunda tienda de este rubro. Con esfuerzo y dedicación se ganó un espacio en el corazón de los habitantes de esta ciudad.

Años más tarde, Lucía del Carmen contrae nupcias con Miguel Ángel Parada Miranda (+), con quien procreó 4 hijos: María Eugenia, Carmen Elena, Francisco Adolfo y Miguel Ángel Parada Burgos.

En cuanto a Miguel Parada Miranda nació un 09 de mayo de 1945, hijo del coronel Miguel Ángel Miranda (+) quien se desempeñó de embajador de El Salvador en Nicaragua y de Francisca Miranda Lara (+). Por su espíritu indómito tuvo que recorrer varios colegios del país terminando en el Liceo Salvadoreño.

En cuanto a la tienda, con esfuerzo y dedicación logran abrir dos sucursales: una frente a la oficina de Correos en Santa Tecla y otra en Sonsonate en la que fueron a aceptados por los ciudadanos del occidente del país.

Adicional a ello, incursionaron en el rubro de zapatos y ropa deportiva, lo que hizo que parte de la población tecleña amante del fútbol y otras disciplinas los buscaran para adquirir sus implementos de juego.

Por otra parte, fueron patrocinadores oficiales de equipos de fútbol en el Oratorio San Luís Gónzaga y El Cafetalón, donde se coronaron campeones con las oncenas de El Deportista y Calzado Flash. Dicha tienda sucumbió a un voraz incendio al igual que otros negocios de la zona en la década de los 80s.

Esta es la historia de una familia emprendedora como muchas otras en la Santa Tecla del ayer ¡Recordar es volver a vivir!

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