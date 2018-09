Hugo Martínez dice que no hay investigación en su contra

Yaneth Estrada

@caricheop

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez afirmó este martes en San Esteban Catarina, San Vicente, que se reunió con el fiscal general el lunes y aclaró que no hay ninguna investigación abierta en su contra.

Con esto quedan desmentidas las declaraciones del fiscal general Douglas Meléndez, efectuadas la semana pasada en las que acusó a Martínez de ser investigado por posible el desvío de $10.5 millones de la cooperación taiwanesa.

“Tengo mis cuentas claras y un desempeño que ha sido reconocido nacional como internacionalmente. Lo que sí no permitiré es que por un juego electoral se manche mi imagen, mi reputación. Y eso le ha quedado claro al fiscal general”, recalcó el excanciller de la República.

Agregó que “otro punto que quedó claro fue que los funcionarios, sobre todo los que tengan alta investidura, deben ser cuidadosos con sus declaraciones. Estamos en un ambiente electoral, por lo que debemos ser responsables”.

Cuentas claras

De acuerdo a Martínez, con anterioridad se entregó documentación a la Fiscalía General de la República (FGR) en la que explica la manera en que fueron ejecutados estos fondos durante toda su gestión como ministro de Relaciones Exteriores.

“Y fue la misma Fiscalía quien me solicitó que las colaboraciones no se hicieran públicas debido a que el caso se encontraba en reserva”, relató Martínez.

“Fueron ellos (Presidencia) quienes administraron los fondos, y fue en un año en el que yo ya no fungía como canciller de la República, sino como secretario general del SICA”, acotó el aspirante presidencial efemelenista.

Asimismo, aseguró que en los casos de corrupción siempre ha estado en la disposición de colaborar en su “calidad de testigo y he proporcionado toda la información que me ha sido requerida”.