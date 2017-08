Homenaje a una banda icono de la cultura

@SAmigosCoLatino

Pink Floyd Experience es un especial dedicado a la banda de rock británica Pink Floyd, considerada un icono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes en la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Un show innovador Interpretado por músicos salvadoreños, bajo la producción de PROMUSICA.

El show será ejecutado en un promedio de dos horas y media en el que los interpretes ejecutarán los discos The Dark Side of The Moon y Wish You Were Here en su totalidad, el disco The Wall en un 60% entre otros temas emblemáticos que sin duda serán del deleite de los asistentes interpretado por:

– Hugo Olano (Guitarra 1 y voz).

– David Acuña (Guitarra 2 y voz).

– Gerardo Pardo (Guitarra 3).

– Benjamín Andrade (bateria).

– Moisés Anaya (bajo).

– Leo Cáceres (Teclados).

– Madeline Guardado (corista).

– Entre otros músicos invitados.

Como Promusica el objetivo es dar una experiencia más allá de lo que se acostumbra, no es el tradicional tributo, este incorpora elementos como proyecciones visuales en pantalla, escenografía, show de luces en vivo, invitados especiales y mucho más, así como también es importante destacar que los músicos cuentan con gran experiencia en la escena salvadoreña, una fusión de músico de la vieja escuela e invitados jóvenes con gran talento. Afirma Christian Portillo representante de Promusica y del staff organizador del evento.

Sobre el evento:

Pink Floyd Experience se llevará a cabo este próximo sábado 19 de agosto, en las instalaciones del Teatro Presidente, a partir de las 8:00pm, las entradas tienen un costo de $12 General y $18 VIP y están a la venta en todos los quioscos Todoticket, Metrocentro, Multiplaza y El Paseo o en línea a través de www.todoticket.com.sv

