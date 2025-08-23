Compartir

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

Santa Tecla es la cuna de destacados poetas y poetisas, quienes con su obra literaria enaltecen a esta urbe; desafortunadamente su labor no es reconocida por algunos de sus habitantes y autoridades locales, no así en otros países del mundo, donde su producción poética es valorada por su agudeza y sensibilidad. En esta ocasión, se rinde un homenaje póstumo a un trovador, pintor y docente tecleño, Heriberto Montano (+).

Heriberto Montano nació en Santa Tecla en 1950; de acuerdo con expertos es considerado hoy por hoy el poeta salvadoreño con mayor resonancia internacional, por su producción literaria que ha sido traducida a diversos idiomas.

De acuerdo con la licenciada en Letras Juanita Montiel, el poeta Montano fue graduado en Historia, así como de una maestría en Ciencias Históricas; ejerció la docencia en Metodología de Investigación Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Fue colaborador de varios medios de prensa internacional en América Latina, Norteamérica y Europa.

Fundador del Taller Literario “Francisco Díaz”, junto a los poetas Tirso Canales (+), Rafael Góchez Sosa (+), Sonia Miriam Kury (+), Gloria Marina Fernández, Julio Iraheta Santos (+), Rafael Mendoza, Ernesto Mariona, Miguel Ángel Azucena y Jorge Campos.

En 1973 comenzó su reconocimiento internacional, con su asistencia al Primer Encuentro de la Joven Literatura Iberoamericana, realizada en México; así como su aparición en la antología “Novísima Poesía Latinoamérica”, bajo la responsabilidad del argentino Jorge Boccanera.

Su obra se encuentra recopilada en el disco “Cantata de Luz y Lucha” producido en Alemania en 1980 en colaboración con el compositor Luis Díaz Herodier; algunas de sus obras son; “A veces nos desesperamos Nicaragua”, en 1984 traducido al ruso, italiano, árabe, sueco y alemán; “Ritual del Olvido Profundo” en el año 2000; “La Luna de mi Canción y Gato Encerrado”, San Salvador, en 2003;” Breve Canción de Vida por el Ausente” en 2005.

Heriberto Montano sufrió un accidente que le provocó esclerosis lateral amiotrófica, por lo que se realizaron diversas actividades en su apoyo, así como la edición de su antología “La ciudad y la neblina” en 2006, que comprende una recopilación de sus versos.

En febrero de 2007, el Concejo Municipal de Santa Tecla, a iniciativa de la entonces Mesa Ciudadana de Cultura, dirigida por el licenciado Dagoberto Torres Peña, lo reconoció como “Hijo Meritísimo de la Ciudad”.

Heriberto Montano fallece el 23 de agosto de 2007 a la edad de 57 años. A 18 años de su deceso, un sencillo reconocimiento a su memoria y obra ¡Descanse en paz!

