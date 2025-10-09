Página de inicio » Deportes » Henry “Catracho” Romero estará de baja 8 meses

Henry “Catracho” Romero estará de baja 8 meses

Administraador 9 octubre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Henry “Catracho” Romero estará de baja 8 meses 322 Vistas

Compartir
        

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino

El histórico defensa central y capitán de Alianza fútbol Club y de la Selecta, Henry Romero, estará fuera de los escenarios deportivos, por siete u ocho meses, por una severa lesión ocurrido a mediados de septiembre.

Tags

Ver también

Haití calienta motores para enfrentar en partido de ida a Nicaragua

Compartir        Puerto Príncipe/Prensa Latina Los jugadores del elenco masculino de fútbol de mayores de Haití calienta …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.