Henry “Catracho” Romero estará de baja 8 meses
Administraador
9 octubre, 2025
Deportes
Redacción Deportes
@DiarioCoLatino
El histórico defensa central y capitán de Alianza fútbol Club y de la Selecta, Henry Romero, estará fuera de los escenarios deportivos, por siete u ocho meses, por una severa lesión ocurrido a mediados de septiembre.
