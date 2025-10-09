Henry “Catracho” Romero estará de baja 8 meses

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El histórico defensa central y capitán de Alianza fútbol Club y de la Selecta, Henry Romero, estará fuera de los escenarios deportivos, por siete u ocho meses, por una severa lesión ocurrido a mediados de septiembre.

