LA REFORMA A PENSIONES QUE EL FMI DEMANDA Y QUE EL RÉGIMEN EN EL GOBIERNO SE NIEGA A IMPLEMENTAR

Compartir

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

A la fecha y con la serie de sustracciones que el régimen ha hecho el fondo general de pensiones, solo queda el 20% de los ahorros, de acuerdo a la superintendencia de pensiones.

Destaca uno de los últimos que como recordamos fue para compra de bienes suntuarios y de lujo que los diputados del oficialismo, con tasa cero, se recetaron, que derivara en aquel cuestionamiento que se le hicieran a aquella diputada que endilgo la culpa del vaciado del fgp, a los trabajadores, que recurrieron al 25% de sus ahorros para atender el desafío que supone el incremento descontrolado del coste de vida, que es improbable atender dentro de los límites de un salario real.

Que no es el caso de los diputados del oficialismo.

Es el punto que los diferentes estudios actuariales del FMI sobre el modelo de pensiones, practicados los pasados cinco años, apuntan a que éste será vaciado en 2027, al ritmo en se lo está drenando por parte del partido en el gobierno.

Para atender la ya grave demanda que supone ese saqueo de los ahorros de los trabajadores, el régimen ha recurrido a algo que no quiere admitir, practicar con los fondos restantes una suerte de reparto para hacer frente a las obligaciones con los pensionados.

Esto implica otro dilema, pues al no apostar tampoco por el empleo – pues los desaciertos e ilegalidades del régimen no atraen ninguna inversión que redunde en generación de empleos, pues tampoco desarrolló nunca una política oficial de empleos – simplemente no se está renovando la base de ingresos, agravado porque el régimen sí le apostó a la privatización, al empleo desregulado denomina “freelancer”, un tácito tiro al pie de parte del mismo, pues al no establecer regulaciones al trabajo simplemente no tienen nuevos ingresos que nutran vía descuentos esa base en el fgp, lo que aunado a la política de saqueo implementada, la adelgaza cada vez más en la medida en que se agotan, agravado porque tampoco el estado paga su deuda.

Todavía peor, porque al mantener el régimen el modelo privatizado de pensiones que padecemos, asegura solo beneficios para las juntas administrativas de las Afp´s, mientras participa en el expolio de los ahorros obligados que se les impusieron a los trabajadores.

Todo ello se advirtió cuando en los días de Calderón Sol, tanto académicos como economistas señalaron que esto sucedería, pues no era difícil anticipar que la naturaleza rapaz del modelo neoliberal que implementó a paso forzado arena en el país, saquearía además de los bienes y recursos públicos, los ahorros de los trabajadores.

Para el solo beneficio del 1% de la población mientras precariza al resto.

Así las cosas, lo que queda no es apostar por un remiendo del modelo, sino restituir el esquema de reparto que tuvimos, para garantizar un esquema de retiro digno para estos.

Y no ser más la caja chica de un modelo crudamente fracasado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...