CIDH analiza destitución de magistrados del 1 de mayo 2021

Han pasado cuatro años de aquél 1 de mayo de 2021 donde la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional, un evento que acompaña nuestra historia por la violación de los procedimientos constitucionales y además los derechos humanos de los magistrados.

En ese tiempo en la marcha del 15 de septiembre del 2021 los jueces acompañaron la manifestación popular con sus cantos y pancartas: Exigimos respeto a la Constitución e Independencia Judicial, Jueces de la República (con una bandera con sus franjas azul y blanco con el escudo nacional), No a las reformas arbitrarias, No a la justicia por Twitter, Solidaridad con los jueces destituidos, Jueces de la constitución porque justicia sin Estado de Derecho es una contradicción, Condenamos la masacre contra el Órgano Judicial… cuánta razón existe en esas banderas populares artesanales sostenidas por abogados y miembros de la comunidad jurídica nacional.

Recordemos aquél fatídico día1… “ Los límites constitucionales se cruzaron el 1 de mayo 2021, en esencia es un Golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, el error de la Asamblea Legislativa fue destituir ilegalmente a los jueces en un “juicio sumario oficialista”, “sin defensa”, “ni oportunidad de apelación” fue ejecutado en el mejor estilo militar, olvidaron la Ley; no existió “el debido proceso para proteger a los magistrados, ni procedimientos administrativos, aquél día ni siquiera se les brindó protección jurídica”… las consecuencias son enormes para el actual establishment gubernamental, aún ahora 18MAY021 la lista negra de cinco personas identificadas en la publicación del Departamento de Estado de EEUU anuncia una larga lista de funcionarios en las próximas semanas de la actual administración”.

“El atropello del 1 de mayo no termina al imponer a nuevos funcionarios en la Corte Suprema de Justicia, debido a que muchas naciones no aceptan la nueva situación, ni por asomo se extinguirá en la memoria política internacional, no hacer nada es similar a reconocer un “Golpe de Estado Militar”, aceptar el grotesco suceso será la señal para que las naciones de la región y el resto del continente asuma que el precedente no tendrá consecuencias”.

“La lectura política de EEUU, Unión Europea, Jueces internacionales, Organismos de derechos Humanos, entidades de las Naciones Unidas etc. es un rechazo a la iniciativa oficialista de asumir todos los poderes de la República, es la esencia del autoritarismo”.

“Ante esta situación en el seno de la Comunidad Jurídica de la nación, varios jueces se han pronunciado, existen malestar por el procedimiento irregular de la Asamblea Legislativa, fundamentalmente porque el último acto de la legítima Sala Constitucional fue declarar inconstitucional el procedimiento del 1 de mayo, luego llegó su renuncia por presión y temor, a partir de ello todo es una ruptura constitucional”.

“Se debe restituir a los antiguos magistrados, permitir extinción de su período, acatar sus resoluciones, indemnizarlos por daños a su imagen, aceptar los mandatos de la Constitución art. 244 “por violación, infracción o alteración de disposiciones constitucionales…”

Ahora el 3 de octubre 2025 “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará si la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, ocurrida el 1 de mayo de 2021, cuando asumió la primera legislatura del Congreso dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, vulneró sus derechos reconocidos en la Convención Americana, dijo a EFE la defensora de derechos humanos Ingrid Escobar” (SWI swissinfo.ch)2 .

El procedimiento de análisis puede prologarse en tiempo, pero llegará el momento del pronunciamiento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por extensión, las sentencias de la Corte (IDH) obliguen al Estado salvadoreño (en caso de ganar los magistrados) obliguen a implementar las reparaciones ordenas y cumplir con los estándares interamericanos de derechos humanos. El incumplimiento de las sentencias puede llevar al Estado a incurrir en un ilícito internacional etc.

