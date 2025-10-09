Haití calienta motores para enfrentar en partido de ida a Nicaragua

Puerto Príncipe/Prensa Latina

Los jugadores del elenco masculino de fútbol de mayores de Haití calienta motores para enfrentar a Nicaragua en la fase final de las eliminatorias de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Los de casa se enfrentarán a los nicas este jueves en el césped del Estadio Nacional de Managua, precisó el diario digital Haití Libre.

Luego, el 13 de octubre en el choque de vuelta, jugaran con los Catrachos de Honduras, cuyo partido de ida terminó en empate 0-0.

Los futbolistas Hannes Delcroix, Josué Casimir y Woobens Pacius integran a partir de ahora la nómina del equipo.

La selección también contempla el regreso de Derrick Étienne, ausente desde hace más de un año, así como el ascenso del portero Tony Algarin, que se une a Johny Placide y Josué Duverger.

Haití ocupa el tercer puesto del grupo C de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado en 2026.

La llamada Perla de las Antillas tiene dos partidos jugados, ninguna victoria, dos empates, tres goles marcados e igual número de recibidos, para un total de dos puntos.

El grupo C lo lidera Honduras, seguido por Costa Rica, Haití en el tercer puesto y Nicaragua en el cuarto lugar.

