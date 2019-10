Hay señales preocupantes en contra de la clase trabajadora: Daniel Reyes

@DairioCoLatino

La vinculación histórica del FMLN como fuerza política en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, es una prioridad permanente y desde la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario de izquierda considera que “hay señales preocupantes” en contra de las y los trabajadores, por ello se mantendrá firme en la defensa de los derechos laborales.

Daniel Reyes, diputado del grupo parlamentario del FMLN y miembro de la Comisión de Trabajo del parlamento dice estar consciente que las y los trabajadores hoy en día en El Salvador enfrentan grandes desafíos, frente al nuevo Gobierno que no duda de tildar de ser “netamente neoliberal”, y que podría dar paso a políticas que afectarán a la clase trabajadora.

Reiteró el compromiso del FMLN de seguir acompañando permanente la lucha de las y los trabajadores, y desde la Asamblea impulsando iniciativas a favor del sector.

“El FMLN es un partido que nace de la clase trabajadora, es un partido vinculado totalmente a la clase trabajadora, un partido que desde sus orígenes nace producto de las necesidades de lucha que tiene la clase trabajadora, la clase desposeída de este país” afirmó el parlamentario, quien se mostró optimista que desde el Congreso, a iniciativa del FMLN se han logrado consolidar derechos a favor del trabajador en la presente legislatura.

En ese sentido, enumeró que a iniciativa del FMLN se aprobó la Ley de Salas Cunas, que favorece a las trabajadoras con la atención de sus hijos, iniciativa que entrará en vigencia el próximo año; además se logró aprobar el fuero por maternidad; se garantizaron los derechos de los trabajadores que padecen enfermedades crónicas; se materializó la iniciativa de “igual trabajo, igual salario”; así como se extendieron beneficios a los hijos e hijas de los cotizantes del Seguro Social.

“Así hemos venido trabajando una serie de iniciativas a favor de la clase trabajadora”, resaltó, y al mismo tiempo lamentó que otros esfuerzos como la revisión permanente del salario mínimo, es un tema que no logra prosperar ante el bloqueo sistemático de las fuerzas de derecha representadas en el parlamento.

Amenazas latentes

El diputado Reyes advirtió que la llegada del nuevo Gobierno lejos de dar certidumbre a la clase trabajadora, solo esta dejando en claro una serie de amenazas latentes que pueden desencadenar en una seria de medidas que lleven al país a un retroceso en materia de derechos laborales.

Y como ejemplo citó que el nuevo Gobierno dio paso a la conformación de un nuevo Consejo Superior del Trabajo, el cual podría estar integrado por representantes que favorezcan al sector privado. “Vemos con preocupación esto, porque en la práctica lo que puede funcionar con representantes de un solo sector, en este caso de la empresa privada y velar no por los intereses de la clase trabajadora, sino por los intereses privados”, consideró.

El legislador reiteró su preocupación ante este tipo de situaciones que afectan a los trabajadores, ya que se han visto acciones desde el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, como el entrometerse en el funcionamiento de sindicatos, o “vender espejismos” y fomentar con ello despidos masivos en empresas privadas, como el caso de un reconocido restaurante de comida rápida.

También lamentó que las autoridades que velan por los derechos de la clase trabajadora en el país no reparen en violaciones cometidas desde el Gobierno central, como los despidos en el sector público, que de junio a la fecha ya suman más de 3,000 casos, “con procesos arbitrarios, con procesos ilegales, ilegítimos y sin ninguna potestad ni atribución”, precisó.

El parlamentario sostuvo que en los últimos diez años los derechos laborales se han respetado, y llamó a las y los trabajadores, organizaciones sindicales y asociaciones a estar atentos y defender los derechos conquistados.

“Todo este accionar que vemos desde el Ejecutivo no da buenos visos de su comportamiento en favor de la clase trabajadora, por el contrario en estos primeros meses del Gobierno central ha sido querer vender una imagen que se esta a favor de la clase trabajadora, pero las acciones que se han venido realizando son totalmente en contra de la clase trabajadora”, advirtió.

FMLN en función de la clase trabajadora

“(…) No me cabe duda que seguiremos como FMLN buscando esa vinculación directa con la clase trabajadora (…) no hemos dejado de ser ese partido que ha luchado históricamente por los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Esa vinculación debemos de fortalecerla, debemos de conectarnos con las organizaciones populares y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y poner nuestro partido en función de los intereses de la clase trabajadora de nuestro país”, expresó el parlamentario, quien reiteró que desde el Congreso impulsaran y acompañaran las propuestas que favorezcan a las y los trabajadores.