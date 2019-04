Hay amenaza que lo conquistado en diez años pueda perderse: José Luis Merino

Mirna Jiménez

DiarioCoLatino

El dirigente del FMLN, José Luis Merino, manifestó ayer que existe el peligro de que los avances sociales logrados en diez años de gobiernos de izquierda, se desvanezcan en seis meses de nuevo gobierno y que todo dependerá de la capacidad de lucha acumulada por el pueblo en las últimas décadas para defender sus conquistas.

“Hoy existe la amenaza de que lo que hemos acumulado en diez años se pueda borrar en seis meses, por supuesto va a descansar mucho en la capacidad que haya acumulado el pueblo salvadoreño de defenderse, de defender lo que conquistó con la valentía de haber dado sus votos en 2009, para que llegara un gobierno que iniciara, que profundizara los cambios y las transformaciones que ya se habían iniciado con los acuerdos de paz, al desmontar la dictadura”, manifestó Merino.

El próximo 1 de junio el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, entregará el poder a Nayib Bukele, quien fue expulsado del FMLN y corrió con el partido de derecha GANA en las elecciones de febrero pasado.

Merino, dijo que los sistemas de comunicación modernos sustituyen la realidad por las percepciones, pero que la realidad no desaparece y que después del próximo 1 de junio, “los problemas que se han estado enfrentando y que todavía no se han alcanzado a solucionar, van a seguir y van a seguir demandando soluciones y van a seguir demandando la atención de los liderazgos políticos que tengan la capacidad de acompañar, de respaldar la lucha de los salvadoreños”.

El secretario de organización del FMLN, manifestó que el partido de izquierda sigue analizando los resultados presidenciales de marzo y han llegado a la conclusión, de que se deben retomar las banderas históricas de lucha.

“Debemos rescatar el concepto de la lucha contra la explotación, que se nos ha borrado en estos tiempos modernos que nos concentramos en fortalecer la democracia, la participación ciudadana, todas esas banderas que son justas, que son correctas, pero se nos queda detrás un planteamiento esencial”, afirmó en entrevista con radio Mayavisión.

Añadió que en medio de tanta actividad relacionada con el manejo y administración del Estado, el FMLN debilitó la lucha que es el “motor de las transformaciones y que ha sido el motor de todo el proceso de cambios, de transformaciones” que ha habido en el país desde hace años.

Merino agregó que el FMLN, ha hecho un esfuerzo importante en estos últimos diez años, pero que también hay deudas que no permiten garantizar que se mantengan los logros. “Hay que sentirnos muy orgullosos, pero también críticos de lo que no pudimos hacer. De lo que no hicimos y que debimos de haber hecho, para que los cambios y las transformaciones que hemos realizado tuvieran más sustento, más fuerza y más energía para defenderse”.

“Es importantísimo que de manera ordenada, de manera sistemática vayamos haciendo reflexión porque la lucha -como decía Schafik (Hándal)- continúa, vamos a seguir siendo luchadores. El FMLN sigue siendo y va seguir siendo un factor de poder”, afirmó.

Merino, manifestó que la nueva realidad de las redes sociales, ha afectado la imagen y los logros del partido, del cual se dicen muchas falsedades que de tanto repetirlas muchos las van asumiendo como verdades. “Hemos entrado en una época en que la percepción sustituye a la realidad; la percepción se construye con estrategias permanentes, sistemáticas, estructuradas de ataque a las ideas de las personas y el mundo entero se ha ido transformando en un escenario donde las víctimas se transforman en victimarios y los pueblos esencialmente”, afirmó.

El dirigente reivindicó los logros de los gobiernos del FMLN, centrados especialmente en las áreas de salud y educación, así como el gran protagonismo de ese partido en la lucha histórica por conquistar los derechos democráticos de la población.

“Pueden escribirlo en twitter, pueden escribir calumnias en los periódicos contra esta fuerza que se llama FMLN, pero no van a poder borrarle la memoria histórica al pueblo salvadoreño que finalmente es el autor esencial de estos cambios y estas transformaciones”, dijo.

Merino, recalcó los errores del FMLN que también habrían impactado en las últimas dos derrotas electorales. “En el FMLN, en estos diez años, se debilitó la participación de la gente, del pueblo en la lucha y prácticamente quedó reducida a la gestión del palacio, a lo que podíamos hacer desde la institucionalidad, desde el Estado, del Gobierno, del ministerio, la Asamblea, la alcaldía y esa es la corrección que debemos hacer ahorita”

Para el dirigente, el partido de izquierda, tiene como reto construir nuevamente los canales de comunicación y entendimiento que lo hicieron victorioso en la lucha contra las dictaduras y los grupos de poder.

“El frente debe recuperar su relación con el pueblo, con la gente, con las fuerzas vivas que nos permitieron construir esa fuerza arrolladora y transformadora que hizo posible los cambios en nuestra sociedad”, afirmó.