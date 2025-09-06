HASTA PRONTO, QUERIDO PADRE TOJEIRA

Compartir

Por David Alfaro

05/09/2025

José María Tojeira ya no está entre nosotros. Su partida duele hondo, porque se nos va no solo un sacerdote jesuita, sino una de las conciencias más firmes y lúcidas que tuvo El Salvador en las últimas décadas.

Tojeira llegó a nuestra tierra desde España, pero eligió ser salvadoreño de corazón. Vivió aquí las heridas de la guerra, compartió con las comunidades, y se convirtió en una de esas voces incómodas que nunca se callaron frente a la injusticia. Como rector de la UCA, como defensor de los derechos humanos, como acompañante en las luchas de los pobres, Tojeira siempre estuvo del lado correcto de la historia.

Fue, además, un testigo y guardián de la memoria. Cuando la masacre de los jesuitas, él se mantuvo firme, señalando a los culpables y defendiendo la verdad frente al poder. Jamás negoció con la mentira, jamás cedió a la conveniencia. Su palabra tenía ese filo sereno que incomodaba a los poderosos y, al mismo tiempo, sostenía la esperanza de quienes creían en la justicia.

Hoy, con su muerte, El Salvador pierde a otro de sus grandes intelectuales, de esas mentes críticas que se van apagando una tras otra. Y en ese vacío se siente la orfandad de un pueblo que necesita referentes morales, voces con autoridad ética, pensadores que nos ayuden a no hundirnos en la oscuridad del autoritarismo y la impunidad.

Queda su legado en la @UCA_ES, en los escritos, en las palabras que tantos escuchamos con respeto, en la memoria de las luchas que compartió. Pero también queda el deber de no dejar que ese legado se disuelva en el silencio.

Con Tojeira muere un hombre, pero no debe morir su espíritu combativo. El luto es profundo, pero también es un llamado: no podemos permitir que el país se quede sin voces críticas, sin intelectuales que piensen en nombre de la justicia, sin pastores que acompañen a su pueblo.

Descansa en paz, José María Tojeira. Este país te debe más de lo que imagina.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...