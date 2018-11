¡Hasta el tope!

Santiago Leiva

@DiarioCoLatino

Alianza volvió al triunfo… pero vivió momentos de agonía y desesperación para vencer 1-0 a un Firpo que depositó sus esperanzas en las “alas” y reflejos de Mario González. Al final, el portero taurino no pudo evitar la derrota, pero sí una goleada de escándalo.

El triunfo le permite a los capitalinos seguir escoltando al Santa Tecla, que derrotó 2-0 al Sonsonate, y conservó el liderato del torneo Apertura 2018.

En el estadio Cuscatlán, los paquidermos monopolizaron la pelota desde el pitazo inicial, pero el partido se les añejó y debieron esperar hasta el episodio final para derrotar a un Firpo que colocó cercos de piedra en su parcela y se encomendó a los guantes de González.

El joven portero taurino tuvo un primer tiempo para enmarcar, ya que en 45 minutos tapó cuatro cabezazos a quema ropa y tres disparos a puerta.

El guardameta le ahogó el grito de gol en varias ocasiones a “Fito” Zelaya, Daley Mena y Marlon Cornejo. Lo intentó también Mario Jacobo, pero se estrelló con el mismo personaje.

Pero no fue González el único responsable de que los paquidermos no anotaran, sino que también los delanteros albos no tuvieron puntería y erraron claras opciones a gol.

El segundo tiempo fue un calco del primero: la artillería blanca se batió en un duelo a muerte contra González bajo los tres palos. Apedrearon la meta taurina los albos, pero estrellaban la pelota en los guastes del cancerbero o astillaban el horizontal.

Al final, tanto fue el cántaro al agua que terminó rompiéndose. Y este se rompió con un gol agónico de José Ángel “el Puma” Peña, en el ‘76.

Ese tanto valió para el triunfo blanco y le dio por unos minutos el liderato a los paquidermos; sin embargo, todo volvió a la normalidad después que Santa Tecla se impusiera 2-0 sobre los cocoteros de Sonsonate.

Con un gol de Gerson Mayén, al ‘19, y autogol de Edson Menéndez, en el ‘74, los pericos volvieron a la cima y seguirán liderando hasta el miércoles que se juegue la fecha 19 del Apertura 2018.

En Santa Rosa de Lima, mientras tanto, el Municipal Limeño volvió a la senda del triunfo y cortó el ascenso de un FAS que venía pujando por colocarse entre los líderes.

Los mantequeros, con gol de Clayvin Zuniga al ‘52, se impusieron 1-0 a los tigrillos que deben ganar el miércoles, si quieren mantenerse entre los primeros cinco lugares.

El Audaz de Apastepeque, por su parte, remontó al Pasaquina y terminó imponiéndose 2-1. Los burros abrieron el marcador con un tanto de Jeison Quiñónez en el ‘66, pero aparecieron Eduardo Rodríguez, al ‘71, y McKauly Tulloch, en el ‘75, para darle vuelta al resultado.

Desteñidos

Águila, por su parte, volvió a la senda del triunfo y se sirvió en cuchara grande ante un Firpo que huele a velorio. El cuadro naranja le pegó 3-0 a los usulutecos y dejó atrás una racha de cinco partidos sin ganar.

Apenas 35 minutos necesitó el conjunto migueleño para finiquitar el duelo, tumbar a un toro que no ve una y que de a poco firma su visa a segunda división.

Joaquín Vergés abrió la cuenta al ‘13, la incrementó el colombiano Jimmy Valoyes, al ‘28, y la clausuró Diego Coca, al ‘35.

En el complemento no hubo goles, pero el festejo en el “Juan Francisco Barraza”, de San Miguel, quedó garantizado desde el primer acto.

En la ciudad blanca también hubo festejo. Los hinchas caleros celebraron por todo lo alto el triunfo de Isidro Metapán sobre Chalatenango.

Los alacranes de Misael Alfaro, que venían en alza, doblaron rodillas 3-1 frente a los jaguares de Agustín “Chochera” Castillo.

El duelo entre jaguares y alacranes vistió de héroe al brasileño Paulo Dos Santos, quien se agenció un doblete en los minutos 31 y 34. El tercer tanto de los metapanecos llevó la firma de Jaime Ortíz, al ‘75. Por los norteños descontó Ramiro Rocca, en el ‘38.