Hacienda pide ratificar préstamo por $50 millones para programa de Estadísticas Económicas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Hacienda le ha pedido a la Asamblea Legislativa que ratifique un préstamo por $50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el «Programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas».

El Gobierno señala que El Salvador tiene entre sus propósitos “continuar impulsando e incrementando el uso de la información estadística oficial para la toma de decisiones públicas, mediante el aumento de la calidad de la información estadística económica, así como el desarrollo continuo de la capacidad metodológica y técnica del Banco Central de Reserva (BCR)”.

Por lo que, se ha gestionado con dicho banco esa deuda para realizar un Censo Económico. La primera vuelta de ese préstamo se aprobó el 29 de septiembre. Es de recordar que, en los últimos tres años, el BCR ha llevado a cabo dos censos: En 2024, desarrolló el de población y vivienda y en 2025 el agropecuario.

El préstamo tendrá un plazo de hasta 23 años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. La primera cuota de amortización se pagará noventa meses después de la entrada en vigencia del contrato y la última, a más tardar, en la fecha final de amortización.

Las cuotas serán canceladas semestralmente, de forma consecutiva y, en la medida de lo posible, en montos iguales hasta la cancelación total del préstamo. En concepto de intereses, se pagará una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con la posibilidad de convertirla a una tasa fija o a cualquier otra opción de conversión disponible.

Los intereses se pagarán semestralmente, comenzando seis meses después de la entrada en vigencia del contrato. Además, se cobrará una comisión sobre el saldo no desembolsado del préstamo, correspondiente al porcentaje que establezca periódicamente el BID tras la revisión de sus cargos financieros para préstamos de capital ordinario, sin que esta pueda exceder el 0.75 % anual.

Dicha comisión comenzará a devengarse sesenta días después de la suscripción del contrato. Los recursos estarán destinados a financiar el Programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas.

A pesar que el decreto no lo menciona, cuando se aprobó inicialmente, se informó que los resultados de este nuevo censo se deberán presentar a más tardar en el tercer trimestre de 2027.

Este programa comprende tres componentes, el primero de ellos se relaciona con el apoyo de la generación de estadística con altos niveles de calidad, en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad de la información que se genere, se procese, se utilice y se obtenga a través de los censos. El segundo, al fortalecimiento técnico y metodológico del BCR. Finalmente, el tercero es la administración, evaluación y auditoría, que contempla servicios de consultorías para apoyar la implementación del proyecto.

Esta iniciativa será discutida en la Comisión de Hacienda el próximo lunes a las 10 de la mañana.

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