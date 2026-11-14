Defensa Nacional explica presupuesto de $314 millones para 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de la Defensa Nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2027, el cual, sería de $314 millones, una reducción de $20 millones con respecto al presupuesto asignado para 2026; del total, el 85% corresponde a salarios y al bono del personal de la Fuerza Armada.

Fue en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de l Asamblea Legislativa que el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, explicó el presupuesto de dicha institución. En concentro, Merino Monroy, informó que el Ministerio de la Defensa ha solicitado $314,596,852 para el ejercicio fiscal de 2027, para 2026, se asignaron: $334,596,852. Esta reducción de $20 millones fue para ser reasignada al presupuesto de Educación, según lo anunció el propio ministerio de Hacienda cuando se presentó el presupuesto general del Estado a finales de septiembre.

El funcionario sostuvo que, del total de los fondos, $267.4 millones, equivalente al 85.02 % del presupuesto, se utilizarían para pagar los salarios y bonos del personal de la Fuerza Armada. De ese monto, $150.5 millones corresponderían a salarios; $53.4 millones, al bono de $200 que reciben los trabajadores de las instituciones que participan en tareas de seguridad pública.

Además, $37.2 millones, para el bono trimestral de $400 que también reciben los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y $26.2 millones, al bono alimenticio.

Merino Monroy enfatizó que los bonos salariales y alimenticios son beneficios que se incorporaron durante la administración del presidente Nayib Bukele. También recordó que, anteriormente, los soldados recibían salarios de hasta $256 y debían comprar con su propio dinero los uniformes y alimentos que necesitaban para cumplir sus labores.

“Nuestra prioridad es fortalecer las capacidades de la Fuerza Armada para que pueda cumplir de manera eficiente cada una de las misiones que se le asignen”, expresó el ministro durante su participación en la instancia legislativa.

Según comentó el funcionario; otros de los gastos importantes sería la compra de bienes y servicios; por lo que, solicitaron $39 millones, equivalentes al 12.41% del presupuesto.

De dicha cantidad, $9.1 millones se utilizarían para dar mantenimiento al Hospital Militar y comprar medicamentos e insumos médicos. El ministro explicó que este centro de salud atiende tanto a los miembros activos de la Fuerza Armada como a los militares retirados.

Además, se destinarían $8 millones para comprar combustible, otros $7.4 millones serían para pagar servicios básicos, como agua y energía eléctrica; $4.1 millones para comprar uniformes y botas y $6.5 millones para adquirir equipos de protección que ayuden a cuidar la vida de los elementos militares durante sus labores.

Otros gastos incluirían $1.8 millones para el alquiler de instalaciones y copiadoras, y $1.2 millones para cubrir necesidades diarias de las unidades militares, como reparaciones y compra de materiales.

Sobre las condiciones de descanso de los soldados, el ministro explicó que se ha trabajado en mejorar las habitaciones donde duermen, conocidas como cuadras militares. Como parte de estas mejoras, se ha instalado aire acondicionado, especialmente en lugares con temperaturas altas, como San Miguel.

La propuesta de proyecto de Presupuesto también incluye $2.1 millones para gastos financieros. De estos, $1.5 millones se utilizarían para pagar los impuestos municipales de las instalaciones militares y $551,130 para contratar seguros de vehículos y del Hospital Militar.

Asimismo, se destinarían $2.1 millones para apoyar a los miembros de la institución y sus familias. De ese total, $2 millones serían para el fondo de rehabilitación de CEFAFA, que ayuda a los integrantes de la Fuerza Armada que han sufrido lesiones, incluso durante el conflicto armado interno.

También se incluyen $150 mil para cubrir gastos funerarios de los miembros de la institución y ayudar económicamente a sus familias en dichos momentos difíciles y $35 mil para pagar la membresía de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

Además, la cartera de Estado también ha solicitado $3.7 millones para inversiones. De estos recursos, $2 millones se utilizarían para mejorar las comunicaciones estratégicas y $1.7 millones para infraestructura, compra de mobiliario y equipo informático.

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