Bladimir: En la ofensiva del 89 nos quedamos solos en Soyapango

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Por Oscar Martínez

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En la ofensiva del 11 de noviembre de 1989, hace 37 años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación Popular (FAR-LP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), incursionaron en Soyapango, uno de los municipios más poblados y de mayor importancia política y económica de la capital, San Salvador.

Soyapango se convirtió en escenario de intensos combates. Comenzaron los enfrentamientos, se produjeron bajas y la población civil asumió una participación determinante en medio de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, mientras las distintas organizaciones que integraban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) enfrentaban dificultades de coordinación. La ofensiva ya estaba en marcha.

El testimonio de Bladimir, uno de los combatientes del PRTC que participó en aquella ofensiva Hasta el Tope y punto…Febe Elizabeth Vive, permite reconstruir parte de esa experiencia desde sus vivencias. Su relato aborda las tareas políticas y logísticas que asumió durante la incursión, los momentos más críticos de los combates, el respaldo de la gente de Soyapango y su valoración sobre el desenlace de la guerra.

Previo a la ofensiva del 89, nosotros, como fuerza del PRTC, nuestro gran esfuerzo era San Vicente, pero nos ordenaron trasladarnos a Guazapa. En ese trayecto pasamos entre Ilopango y San Rafael Cedros. Llegamos a Tenancingo, en donde acampamos varios días. Supongo yo que, para no saturar el cerro de Guazapa, donde estaban concentradas muchas fuerzas de la Resistencia Nacional (RN), sobre todo del Partido Comunista de El Salvador (PCS).

El objetivo de nuestra fuerza fue mantener el asedio a la ciudad de Soyapango, en coordinación con los compañeros de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y los compañeros de la Resistencia Nacional (RN). Cada uno tuvo sus dificultades. Los compañeros de la RN tuvieron combates muy encarnizados, tuvieron bajas y se replegaron antes que nosotros. Pero bueno, la coordinación ahí era de los compañeros comandantes, específicamente con Camilo Turcios. Y nosotros, pues, la tarea era mantener el asedio a la ciudad de Soyapango.

Mi tarea era esencialmente política. Era insurreccionar a la población civil, esa era la tarea. No teníamos ninguna experiencia en ese sentido, pero teníamos la teoría de Nicaragua, Vietnam y otras revoluciones que nos ayudaron a adaptarnos a las circunstancias que se presentaban con la población civil. Los compañeros del área militar eran los que estaban al frente del combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, y nosotros nos encargábamos de garantizar que la tropa se alimentara y que tuvieran todo lo necesario para que no se movieran de las trincheras.

Te cuento una decisión muy chistosa que tuve que tomar cuando entramos en una casa y nos encontramos con muchos venados. Y, pues, tuve que tomar la decisión de que ese día comeríamos chicharrones de venado. Ese día todos estuvieron muy a gusto, y así era la dinámica de buscar soluciones prácticas.

La moral de los compañeros estaba tan alta que incluso no dimensionamos el peligro, porque ya teníamos mucha experiencia en la toma de pueblos pequeños, pero no teníamos experiencia en combate en la ciudad. Sin embargo, como buen revolucionario, nos adaptamos rápidamente a las circunstancias y no tuvimos mayor problema. Sin embargo, las bajas que tuvimos, algunas fueron por descuido, otras por la inexperiencia. Incluso algunas bajas, como la de mi primo Oscar Mira, fueron una lamentable pérdida al inicio de los combates. Pero igual ganamos experiencia para podernos resguardar. El enemigo empezó a utilizar granadas de M-79, la aviación y el ametrallamiento indiscriminado; para contrarrestarlos y resguardarnos, lo hicimos en casas que tenían plafón, que fue lo que no hicieron los compañeros que cayeron y por eso hubo esas bajas lamentables; pero lo que nos movía era la convicción revolucionaria de cumplir con la misión que se nos había encomendado: tener el control de Soyapango.

Nosotros logramos una participación, no totalmente, pero lo que se pudo hacer ahí con la población se hizo. Una de las tareas que asumió la población fue abrir boquetes en las paredes de las colonias para poder avanzar hacia el centro de Soyapango, y lo hacían en medio de los bombardeos. Como te decía, teníamos experiencia en la toma de poblaciones, incluso en combates encarnizados en lo urbano. Yo tenía la experiencia ya de la ofensiva de enero de 1981 y eso también me ayudó. Realmente nos pudimos mantener todo el tiempo que estuvimos en asedio en Soyapango porque tuvimos, si no total, un gran apoyo de la población civil, que nos daba comida, permitiéndonos que usáramos sus casas y ayudándonos a abrir trincheras. Entonces, fue fundamental el apoyo de la población civil para mantenernos en Soyapango.

En Soyapango, nosotros como PRTC nos enfrentamos con la Fuerza Aérea, al Batallón Belloso y a unidades del Cuartel San Carlos. Sobre la respuesta aérea del ejército, Bladimir señala: Los bombardeos estaban dirigidos a la población civil para amedrentarla y meterle miedo para que no participaran en la ofensiva. Y decidieron bombardear porque se dieron cuenta de que la población civil nos estaba apoyando. Nosotros ya veníamos acostumbrados a los bombardeos en los frentes de guerra.

Los combates más “yucas” ocurrieron al final de las operaciones en Soyapango, tras un repliegue temporal hacia el caserío El Limón y el regresar otra vez a las posiciones, a las trincheras que habíamos dejado, a principios de diciembre, creo que fue una de las situaciones más difíciles, porque en un momento dado nos quedamos nosotros, la fuerza del PRTC, sola, no solo en Soyapango, sino en San Salvador. las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) estaban ya en la zona del volcán, y los compañeros de la Resistencia Nacional (RN) ya se habían retirado del escenario de guerra. Cuando nos dimos cuenta de esa situación operativa, el compañero Elsio nos confirmó a los dos políticos que íbamos en su columna que estábamos solos en Soyapango, que no había nadie, que no había otra fuerza excepto la de nosotros. Entonces la decisión fue esperar la noche y retirarnos de Soyapango.

Para salir tuvimos que romper un cerco militar que nos habían montado, y a las cinco de la tarde ya teníamos varias bajas: el hermano de Penacha, mi prima Delmi y otro compañero de Usulután, una brigadista y una radista. Daniel «El Tico» y yo fuimos los últimos que salimos de ese cerco militar. Nos tocó sacar a un compañero herido; lo tuvimos que cargar hasta la zona periférica de San Salvador. Y creo que ese fue el combate más duro por las circunstancias que se dieron en total desventaja».

Tras lograr romper el cerco militar, se nos comunicó que la Ofensiva había terminado y teníamos que regresar al cerro de Guazapa para continuar la guerra desde otros frentes de guerra para sostener maniobras de hostigamiento, sabotajes y emboscadas en movimiento. El propósito estratégico era impedir que la Fuerza Armada consolidara el control territorial y demostrar la vigencia operativa de las estructuras insurgentes tras el desgaste de noviembre y diciembre de 1989.

De ese modo, el FMLN impulsó posteriormente la campaña militar «Castigo a la Fuerza Armada Antidemocrática», concebida como mecanismo de presión para destrabar y hacer avanzar la mesa de diálogo negociación que culminaría con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992.

A casi cuatro décadas de aquellos acontecimientos, el balance de Bladimir trasciende los resultados militares inmediatos para enfocarse en el sentido ético de su participación.

Yo personalmente me siento satisfecho de haber participado en una revolución en la que no se lograron los objetivos, pero solo el hecho de participar y seguir teniendo una convicción revolucionaria, pues para mí siguen siendo victorias personales.

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